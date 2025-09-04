Finansinspektionens råd – för att spara 6 000 kronor

Många betalar för mycket på sitt bolån, ofta utan att veta om det. Men det finns sätt att pressa ner kostnaderna rejält – vad krävs?

Hur pressar man ner sina kostnader egentligen, särskilt i en tid med svajande ekonomi? Ett vanligt men ofta förbisett område där man faktiskt kan göra det, är på bolånet.

Många betalar mer i ränta än de egentligen behöver – utan att veta om det.

Enkel åtgärd för att spara tusenlappar

Att det finns stora skillnader mellan olika bankernas bolåneräntor är ingen nyhet, men nu har Finansinspektionen satt siffror på hur mycket pengar det faktiskt kan röra sig om.

Genom att jämföra den genomsnittliga räntan för nya och omförhandlade bolån med rörlig ränta hos de största bankerna, kan konsumenter få en tydlig bild av hur deras egen ränta står på sig.

I juli låg snitträntan hos de åtta största bolånebankerna på 2,82 procent. Det är en minskning med 0,28 procentenheter jämfört med april. Ännu viktigare är det att se skillnaden mellan högsta och lägsta snitträntan, som var hela 0,30 procentenheter.

Det motsvarar en årlig besparing på cirka 6 000 kronor – bara genom att byta bank till en annan.

Inte nöjd med din ränta?

Dock kan man göra skillnaden ännu större. Bolånetagare bör inte nöja sig med första erbjudandet från banken, menar Moa Langemark i alla fall, som är konsumentskyddsekonon på FI.

– Om du inte är nöjd med din ränta, kontakta din bank eller se dig omkring efter andra banker, säger hon i pressmeddelande från FI.

Faktum är att många upplever ett möte med banken som svårt. Därför uppmanar FI att se över snitträntorna, främst för att minska bankernas övertag. Något som kan underlätta för bolånekunder att ta kontroll över sin ekonomi.

För ett hushåll med två miljoner i bolån kan det alltså handla om tusenlappar – varje år.

Genom att aktivt jämföra sin ränta med snittet och våga vara öppen för diskussion med sin bank, finns potential att spara uppemot 9 000 kronor årligen.