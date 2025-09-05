Då blir din nyckel olaglig – kan ge böter eller fängelse

Visste du att du kan få böter eller till och med dömas, enbart på grund av en nyckel? Nyheter24 reder ut vad som egentligen gäller.

Att använda, kopiera eller förvara en nyckel kan faktiskt i vissa fall vara olagligt, och konsekvenserna är inte alltid så självklara som man tror.

Visste du att det är brottsligt att gå in i en bostad du tidigare bott i? Eller att du kan få böter om du lämnar bilnyckeln kvar i bilen? Ja, det finns en hel del. Nyheter24 reder ut vad lagen säger.

Då kan din nyckel leda till brott

Här är några viktiga saker att känna till, för den som inte vet.

Hemfridsbrott

Annons

Om du till exempel använder en nyckel för att gå in i en bostad, som du tidigare bott i och har kvar en nyckel till – kan du begå hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken.

Men det krävs att intrånget sker olovligen och med uppsåt, enligt Lawline.

Använda någon annans nyckel

Om du använder en nyckel till att till exempel köra iväg med ett fordon, även om du inte hade tänkt stjäla det, kan det betraktas som "egenmäktigt förande" eller eventuellt stöld, beroende på omständigheterna.

Annons

Stöld eller tillgrepp

Använder du en nyckel för att faktiskt begå ett brott, som att stjäla egendom, blir det ett stöldbrott enligt 8 kap. brottsbalken, vilket också kan ge fängelse.

Får man kopiera vilken nyckel som helst?

Svaret är nej – här är vad som gäller för kopiering av nycklar.

Annons

Panterade eller mönsterskyddade nycklar

Tillverkare som har patent eller mönsterskyddade nycklar har ensamrätt att tillverka kopior. Att kopiera en sådan nyckel utan tillstånd är ett intrång i patent- eller mönsterskydd rätt och kan bestraffas med böter eller fängelse upp till två år, enligt patentlagen.

Men vad innebär det i praktiken? Jo, om en nyckel är skyddad av patent, är det bara tillverkaren som får göra kopior av den.

Att kopiera en sådan nyckel utan tillåtelse är olagligt – så det gäller att ha koll på vilken typ av nyckel det är innan man gör en kopia av den.

Kopieringsskyddade eller spärrade nycklar

Vissa nyckelsystem är kopieringsskyddade, vilket innebär att de är patenterade eller administrerade genom ett register. Dessa nycklar får endast kopieras av vissa personer eller låssmeder, rapporterar Nyckelcentralen.