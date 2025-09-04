En ny rapport från Circle K belyser ett utbrett problem som de anställda behöver utstå.

– Den här typen av beteenden hör inte hemma i någon arbetsmiljö, säger drivmedelsjättens vd Jeremy Knights i ett pressmeddelande.

Circle K, som har omkring 760 drivmedelsstationer varav 300 är fullservicestationer, har publicerat en ny rapport som tar avstamp i flera nya Sifo-undersökningar såväl som djupintervjuer med bland andra forskare, fackliga företrädare och anställda i branschen.

Och det är en mörk bild som målas upp i rapporten. Hela 85 procent av de tillfrågade som jobbar inom servicebranschen uppger att de upplevt eller sett kränkande beteende från kunder.

Drygt hälften vittnar också om hotfull närvaro eller ett hotfullt kroppsspråk som skapat otrygghet och så många som var femte serviceanställd har svarat att de blir utsatta för hotfulla eller trakasserande situationer minst en gång per månad.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT

Circle K:s vd om rapporten: "Otroligt oroväckande"

En som reagerar starkt på vad som visar sig vara ett utbrett problem inom servicebranschen är Jeremy Knights som är vd på Circle K.

– Den här rapporten ger en viktig och samtidigt smärtsam inblick i arbetsvardagen för många inom servicebranschen, en verklighet som många möter varje dag. Att så många utsätts för hot, trakasserier och respektlöst bemötande är inget vi ska vänja oss vid, det är otroligt oroväckande, säger han i ett pressmeddelande och fortsätter vidare:

– Det är ett strukturellt problem som är servicebranschens gemensamma ansvar. Den här typen av beteenden hör inte hemma i någon arbetsmiljö, allra minst i en bransch som varje dag bär upp en så stor del av samhället.

Jeremy Knights. Foto: Pressbild/Circle K

Var fjärde har utsatts eller bevittnat sexuella trakasserier

Rapporten visar vidare att var fjärde serviceanställd, oavsett kön, utsatts för eller bevittnat sexuella trakasserier.

Eva Klope, som är forskare vid Linnéuniversitetet, har studerat just sexuella trakasserier från en tredje part – alltså exempelvis kunder eller besökare som rör sig i arbetsmiljön utan att vara kollegor.



– Forskning visar att sexuella trakasserier från kunder eller andra på arbetsplatsen ofta faller mellan stolarna; i lagstiftning, utbildning och arbetsmiljöarbete. Särskilt unga kvinnor i serviceyrken är utsatta, inte minst för att de ofta står långt ner i hierarkin och har otrygga anställningar. I rollen som servicepersonal suddas gränserna lätt ut – man förväntas vara tillmötesgående, även när beteenden går över gränsen. Det är därför avgörande att arbetsgivare tar ett tydligt ansvar och markerar vad som är acceptabelt, säger hon i pressmeddelandet.

Hon fortsätter: