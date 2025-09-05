SMHI går titt som tätt ut och varnar för skyfall, vilka i värsta fall medför en risk för översvämningar. Men har du koll på hur du elsäkrar hemmet inför ett sådant oväder?

Skyfallen – med högintensivt och ofta kortvarigt regn – väntas bli allt fler, enligt SMHI, och denna väderlek utgör en potentiell fara i samhället.

"Följderna av ett skyfall kan till exempel bli översvämmade vägar och källare i bebyggda områden och slamströmmar i naturen", skriver man på den egna hemsidan.

Med jämna mellanrum utfärdar SMHI varningar för just denna typ av väder. Om du då befinner dig i det område som varningen gäller för, och du vet med dig sedan tidigare att ditt hem finns i riskzonen för att drabbas av en översvämning, kan du vidta förebyggande åtgärder.

Foto: Anders Wiklund/TT

Annons

Agera förebyggande vid risk för översvämning

Till att börja med bör du, enligt elbolaget Ellevio, dra ur stickproppar ur vägguttag i exempelvis källare eller andra utrymmen som kan översvämmas. Därutöver ska du se till att ingen elektrisk utrustning är placerad på golvet.

Om du bedömer att risken för översvämning är hög ska du, enligt Elsäkerhetsmyndigheten, bryta huvudströmmen för att undvika risk för olyckor.

"Utrym, informera och spärra av bostaden om du inte är säker på att du lyckats bryta strömmen. Observera också att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande även om du lyckats koppla ifrån din anläggning", skriver de vidare på den egna hemsidan, där de också lyfter att du bör kontakta ditt elnätsföretag för en bortkoppling av en inkommande serviskabel.

Annons

Översvämning vid Ringsjöbadens stugområde vid Västra Ringsjön i Skåne år 2024. Foto: Johan Nilsson/TT

Varningen: Gå aldrig i vatten som kan vara strömförande

Om det är för sent för förebyggande åtgärder och översvämningen redan är ett faktum bör du koppla ifrån din elanläggning, men här har Elsäkerhetsmyndigheten en tydlig brasklapp: