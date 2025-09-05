Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Skyfall

Risk för översvämning? Elsäkra ditt hem – men gör inte detta

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 20:07
Stickkontakter i ett eluttag och översvämning bland stugor
Är det risk för översvämning? Då bör du elsäkra ditt hem. Foto: Janerik Henriksson/TT och Johan Nilsson/TT

SMHI går titt som tätt ut och varnar för skyfall, vilka i värsta fall medför en risk för översvämningar. Men har du koll på hur du elsäkrar hemmet inför ett sådant oväder?

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Skyfall, översvämning, El, Väderlek

Skyfallen – med högintensivt och ofta kortvarigt regn – väntas bli allt fler, enligt SMHI, och denna väderlek utgör en potentiell fara i samhället. 

"Följderna av ett skyfall kan till exempel bli översvämmade vägar och källare i bebyggda områden och slamströmmar i naturen", skriver man på den egna hemsidan

Med jämna mellanrum utfärdar SMHI varningar för just denna typ av väder. Om du då befinner dig i det område som varningen gäller för, och du vet med dig sedan tidigare att ditt hem finns i riskzonen för att drabbas av en översvämning, kan du vidta förebyggande åtgärder.

MISSA INTE: Klassiska krogen vid E4 stänger för gott – efter 25 år

Foto: Anders Wiklund/TT
Annons

Agera förebyggande vid risk för översvämning

Till att börja med bör du, enligt elbolaget Ellevio, dra ur stickproppar ur vägguttag i exempelvis källare eller andra utrymmen som kan översvämmas. Därutöver ska du se till att ingen elektrisk utrustning är placerad på golvet.

Om du bedömer att risken för översvämning är hög ska du, enligt Elsäkerhetsmyndigheten, bryta huvudströmmen för att undvika risk för olyckor. 

"Utrym, informera och spärra av bostaden om du inte är säker på att du lyckats bryta strömmen. Observera också att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande även om du lyckats koppla ifrån din anläggning", skriver de vidare på den egna hemsidan, där de också lyfter att du bör kontakta ditt elnätsföretag för en bortkoppling av en inkommande serviskabel. 

LÄS MER: Kivra börjar ta betalt – eller?

Annons
Översvämning vid Ringsjöbadens stugområde vid Västra Ringsjön i Skåne år 2024. Foto: Johan Nilsson/TT

Varningen: Gå aldrig i vatten som kan vara strömförande

Om det är för sent för förebyggande åtgärder och översvämningen redan är ett faktum bör du koppla ifrån din elanläggning, men här har Elsäkerhetsmyndigheten en tydlig brasklapp:

"Bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara. Gå aldrig i vatten som kan vara strömförande!", skriver de på hemsidan. 

MISSA INTE: Tesla vill ge Elon Musk bonus – på 1 000 miljarder dollar

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
21:06
Nyheter
/ Inrikes

Kvinna hittad död – man gripen

Idag
20:54
Nyheter
/ Inrikes

Ryska signaler hotar flygsäkerheten

Idag
20:25
Sport

Allt om Benjamin Nygren: Flickvän, landslaget och lön

Idag
20:07
Nyheter
/ Inrikes

Risk för översvämning? Elsäkra ditt hem – men gör inte detta

Idag
19:52
Nyheter
/ Inrikes

Personuppgifter om 165 000 göteborgare läckta

Idag
19:26
Nyheter
/ Inrikes

Läkare dömd för våldtäkter – straffet skärps

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons