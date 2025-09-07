Nyheter24
Nyheter /Inrikes

Bil har kört ner i vägras – länsväg bortspolad

Publicerad: 7 sep. 2025, kl. 08:24
Uppdaterad: 7 sep. 2025, kl. 09:07
Polis, räddningstjänst och ambulans är på plats. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Ett vägras har skett på länsväg 738 i Årsta i Härnösands kommun och en bit av vägen uppges ha spolats bort, enligt polisens initiala uppgifter.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

En bilist ska ha kört ned i sprickan. Polis, räddningstjänst och ambulans är på plats.

Trafikverket skriver på sin hemsida att vägen är avstängd och helt bortspolad strax söder om Selasjön. Det är oklart när åtgärder kan inledas men sluttiden är i nuläget satt till klockan 16.

Vägen är delvis bortspolad

Nattens regnoväder har ställt till problem på flera håll. En bit av E4 i Härnösand översvämmades och vägen in till Dala ifrån väg 718 är också översvämmad och delvis bortspolad.

Bil har kört ner i vägras – länsväg bortspolad

Senaste nytt
