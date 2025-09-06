Totalt har nu sex personer dött i Louisiana, USA, efter att ha ätit ostron med vibrio vulnificus bakterien. Det är högsta antalet dödsfall orsakat av vibriobakterien ​på ett decennium.

I Louisiana, USA, ökar dödsantalet efter att personer ätit ostron som innehöll vibrio vulnificus bakterien. I dagarna rapporterade Independent att ytterligare två personer i år dött på grund av viruset.

Sex döda av köttätande bakterie

Hittills i år har sex personer dött i USA till följd av en vibrioinfektion och 34 personer har insjuknat. Det betyder att detta är det högsta antalet dödsfall orsakat av vibriobakterien på ett decennium.

De senaste två personerna som dött hade ätit ostron på olika restauranger och hade ingen koppling till varandra.

Bakterien lever i salt- och brackvatten

Vibrio vulnificus är en bakterie som finns i varma kustvatten. Bakterien kan infektera och skada människor som äter råa, eller otillräckligt tillagade skaldjur från dessa vatten.

Vanliga symtom vid en infektion är mag- och tarmbesvär, blodförgiftning eller i värsta fall en "köttätande" sårinfektion om man till exempel badat i vattnet med ett sår.

Bakterien finns även i svenska vatten

Är man smittad får man oftast symtomen inom en till tre dagar. Enligt Independent dör cirka en av fem smittade personer i USA.

I Sverige och under somrarna 2014 och 2018 ökade antalet fall av vibrioinfektioner i Sverige, på grund av den varma temperaturen, skriver Folkhälsomyndigheten.