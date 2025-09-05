Polisens varning till båtägare: Var vaksamma

Under den senaste tiden har flera stölder av båtmotorer rapporterats i Västmanland, nu riktar polisen en varning till båtägare även på andra platser.

Polisen misstänker att det är en och samma liga som ligger bakom stölderna, och att ligan kan komma att förflytta sig till Uppsala län, skriver de på sin hemsida.

Polisens varning till båtägare: Var uppmärksamma

Enköping har pekats ut som det värst drabbade området, där flera stölder har skett på kort tid. Nu uppmanar polisen även båtägare i Uppsala att vara extra vaksamma, skriver Uppsala Nya Tidning.

– Det är inte otänkbart att det är internationella ligor som nu verkar förflytta sig mot Uppsala län, säger Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson, till tidningen.

Polisens uppmaning till båtägare

Dessa typer av stölder är ofta ett återkommande problem på sensommaren, då många båtägare lämnar kvar sina båtar i hamnar men använder dem mer sällan. Som båtägare finns det en hel del saker man kan göra för att försvåra för tjuvarna.

– Man bör tänka efter kring hur det ser ut där man har sin båt. Bra belysning och kameror är bra. Finns det regelbunden tillsyn? Det är också viktigt att märka sin motor ordentligt, både med en synlig märkning och en dold som bara du känner till. En airtag kan också vara bra, de larmar om motorn börjar röra på sig, säger Anderas Jonasson vid brottssamordningen i Region Öst, enligt Polisen.