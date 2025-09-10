"Bildoktorns" uppmaning till bilägare – innan 3G-nätet släcks

2G- och 3G-nätet håller på att avvecklas till förmån för 4G och 5G. Teknikskiftet kan påverka bilar och med anledning av detta kommer Bosse "Bildoktorn" Andersson med ett råd till vissa bilägare.

Det pågår ett omfattande teknikskifte i Sverige just nu. Landets största teleoperatörer har nämligen inlett nedstängningen av 3G-nätet – en process som väntas vara klar i slutet av 2025.

Telenor och Tele2 kommer också avveckla 2G-nätet vid årsskiftet, medan Telia väntar till slutet av 2027.

"Den kraftigt ökade efterfrågan på särskilt datakommunikation kräver nyare tekniker som 4G och 5G. Därför uppgraderar operatörerna just nu all utrustning och bygger dessutom ut 4G- och 5G-näten", förklarar Post- och Telestyrelsen i ett pressmeddelande.

5G-mast i Nyköping. Foto: Jessica Gow/TT

Skiftet har konsekvenser för svenska hushåll. Uppkopplad elektronik, som inte stödjer de nyare mobilnäten, kan nämligen förlora viktiga funktioner. Några prylar som kan påverkas av nedstängningen är till exempel:

Annons

Mobiltelefoner

Trygghetslarm

Värmepumpar

Robotgräsklippare

Elmätare

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bosse Bildoktorn: Kontakta biltillverkaren

Även uppkopplade bilar, som är beroende av 2G och 3G, påverkas av teknikskiftet.

Annons

Mer specifikt kan det ha en inverkan på olika funktioner, så som fjärrlåsning, fjärrstyrd parkeringsvärme eller navigeringssystem med trafikinformation i realtid.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Och enligt Bosse "Bildoktorn" Andersson, bilmekaniker och tidigare tv-profil, är det i synnerhet vissa bilar som teknikskiftet slår lite extra mot: De som tillverkats mellan 2010 och 2020.

De som har en sådan bil bör, enligt experten, vända sig till tillverkaren och nysta i hur fordonet kan komma att påverkas och om det går att göra något åt.