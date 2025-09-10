Lista: Banken med högst Swish-gräns – stor skillnad i kronor

Storbankerna Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Danske Bank har alla olika regler och villkor för Swish. Vad gäller – och viken bank tillåter högst maxtak?

I förra veckan stod det klart att Swedbank ändrar Swish-villkoren för sina kunder.

Tidigare kunde kunderna swisha max 15 000 kronor på en vecka till andra privatpersoner. Från och med 4 september har man istället gått över till en dagsgräns.

Hur ligger de svenska storbankerna till när det kommer till Swish-beloppsgränser per dag? Vilka kunder kan swisha mest till andra privatpersoner, och var är maxtaket lägst? Det har Nyheter24 tittat närmare på.

Kunder över 18 år kan swisha 10 000 kronor per dag till privatpersoner. Utöver det kan du göra lika stora överföringar per dag till företag.

Du kan även höja beloppsgränsen tillfälligt, till 100 000 kronor. Höjningen gäller under en dag.

Kunder kan välja en daglig beloppsgräns mellan 0 och 15 000 kronor.

Du kan även välja en tillfällig beloppsgräns på upp till 150 000 kronor, som är giltig under en dag.

Kunder över 18 år får automatiskt en beloppsgräns på 5 000 kronor per betalning. Maxgränsen är 10 000 per rullande sju dagar till andra privatpersoner.

Kunder över 18 år kan tillfälligt höja sin beloppsgräns till 100 000 och väljer själv en giltighetstid på denna lucka mellan 1-3 dagar.

Kunder får en automatisk beloppsgräns på 5 000 kronor per betalning, och totalt 15 000 kronor per vecka. Du kan justera så du har olika beloppsgränser till privatpersoner och företag.

Det är möjligt att justera maxbeloppet på Swish till max 150 000 kronor per dag och vecka.

Kunder över 18 år kan swisha 3 000 kronor per dag till privatpersoner, och lika mycket per dag till företag. Den som vill kan höja denna gräns till max 10 000 kronor per dag till privatpersoner respektive företag.

Vid enstaka större betalningar kan du ställa in en tillfällig beloppsgräns på max 100 000 kronor. Denna är giltig fram till midnatt samma dag.

Vilken storbank har högst Swish-tak?

Vad blir slutsatsen av detta?

Jo, att storbanken som tillåter störst Swish-summa är Danske bank, med 150 000 kronor som maxbelopp per dag och vecka.