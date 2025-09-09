Kvinna i 95-årsåldern död – misstänkt mord

En kvinna i 95-årsåldern hittades skadad i en bostad i skånska Staffanstorp. Enligt polisen har hon nu avlidit av sina skador.

Polisen misstänker att en man i 90-årsåldern skadat kvinnan och han är gripen. En brottsrubricering är inte fastställd ännu.

Bostaden har spärrats av för en teknisk undersökning.

Larmet om händelsen kom vid 14-tiden på tisdagen.

Kvinna i 95-årsåldern död – anhöriga underrättade

Enligt polisen har hon avlidit av sina skador.



”Mannen är ännu inte hörd men inledande förhör kommer att ske under kvällen”, skriver polisen.