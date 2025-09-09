Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Bostad

Kvinna i 95-årsåldern död – misstänkt mord

Publicerad: 9 sep. 2025, kl. 17:38
Uppdaterad: 9 sep. 2025, kl. 17:56
En äldre kvinna har hittats skadad i en bostad i Staffanstorps kommun. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

En kvinna i 95-årsåldern hittades skadad i en bostad i skånska Staffanstorp. Enligt polisen har hon nu avlidit av sina skador.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Bostad, Polisen

Det finns inga uppgifter om skadeläget för kvinnan.

Polisen misstänker att en man i 90-årsåldern skadat kvinnan och han är gripen. En brottsrubricering är inte fastställd ännu.

Bostaden har spärrats av för en teknisk undersökning.

Larmet om händelsen kom vid 14-tiden på tisdagen.

Kvinna i 95-årsåldern död – anhöriga underrättade

Enligt polisen har hon avlidit av sina skador. 

”Mannen är ännu inte hörd men inledande förhör kommer att ske under kvällen”, skriver polisen. 

Orsaken och motivet till händelsen är fortsatt okänd. Anhöriga är underrättade.

