Kvinna i 95-årsåldern död – misstänkt mord

Det finns inga uppgifter om skadeläget för kvinnan.
Polisen misstänker att en man i 90-årsåldern skadat kvinnan och han är gripen. En brottsrubricering är inte fastställd ännu.
Bostaden har spärrats av för en teknisk undersökning.
Larmet om händelsen kom vid 14-tiden på tisdagen.
Kvinna i 95-årsåldern död – anhöriga underrättade
Enligt polisen har hon avlidit av sina skador.
”Mannen är ännu inte hörd men inledande förhör kommer att ske under kvällen”, skriver polisen.
Orsaken och motivet till händelsen är fortsatt okänd. Anhöriga är underrättade.