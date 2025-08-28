Hur mår den svenska arbetsmarknaden? Ny statistik visar vilka yrken som oftast blir sjuka och ansöker om sjukpenning.

Varje år lämnas hundratusentals ansökningar om sjukpenning in till Försäkringskassan. Men bakom siffrorna gömmer sig något mer än bara statistik. Det handlar om människor i yrken där sjukfrånvaron blivit en del av vardagen.

Vilka yrken har flest sjukskrivningar? Nyheter24 har tagit reda på svaret.

Yrkesgrupper som sjukanmäler sig mest

En ny sammanställning från Försäkringskassan avslöjar vilka yrken i Sverige som har flest sjukskrivningar – mätt i antalet sjukfall som varar längre än 14 dagar.

Statistiken visar att bland annat tidningsbud, vaktmästare och undersköterskor utmärker sig lite extra. Dessa grupper toppar listan över yrken med flest ansökningar om sjukpenning.

600 000 ansöker om sjukpenning varje år

Totalt inkommer omkring 600 000 sjukpenningsansökningar till Försäkringskassan. De sjukskrivna yrkesgrupperna återfinns framför allt inom vård, skola och omsorg. Men även inom branscher som socialtjänst, tillverkning, djurvård och transport.

I dessa yrken handlar det ofta om över 100 sjukfall per 1 000 yrkesverksamma varje år.

– Arbetsmiljö är det enskilt viktigaste faktorn som påverkar sjukskrivningar på sammantagen nivå även om det för enskilda såklart kan finnas privata omständigheter som påverkar. Inom vissa enklare serviceyrken arbetar också många personer som har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, vilket tillsammans med utmaningar inom arbetsmiljön ger högre sjukfrånvaro, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Vad är orsaken till att man sjukskrivs?

Oftast är det diagnoser som dominerar, såsom stress och psykisk ohälsa.

Yrkesgrupper med minst antal långa sjukfall är politiker, höga chefer och militärer.

Det är värt att nämna att statistiken omfattar sjukskrivningar som varar längre än två veckor. Kortare frånvaro finns inte med.