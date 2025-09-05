Kaffet som inte blivit dyrare – se hela listan här

Vissa kaffesorter har höjt rejält och andra har sänkt priset markant. Här är listan över kaffesorterna som inte blivit dyrare – och billigare.

I takt med att matpriserna har stabiliserats under sommaren 2025, har många hushåll börjat andas ut. Men det råder långt ifrån lugn och ro i alla butikshyllor.

I vissa kategorier har priserna gjort oväntade kast – inte minst i kaffehyllan, där vissa märken har blivit dyrare, och andra sänkts rejält.

Vad gäller för kaffepriserna just nu? Här är hela listan.

Kaffepriset i år – vad gäller?

Enligt Matpriskollen ökade kaffepriserna i augusti med i snitt 1,9 procent, men det finns stora skillnader mellan olika typer och varumärken. Prishöjningen drivs främst av snabbkaffe som ökade med hela 4,6 procent, samt kapsel och bönor.

Men trots att kaffet i genomsnitt blivit dyrare finns det ljusglimtar även här – flera stora märken har valt att inte höja, eller till och med sänka priserna.

Kaffe som inte blivit dyrare

Gevalia håller sitt pris oförändrat.

Arvid Nordqvist har sänkt priset med hela 6 kronor per paket.

Löfbergs har minskat priset med cirka 2 kronor per paket.

Kaffe som ökat i pris

Zoégas (Neslé) har höjt priset med 3 kronor per paket hos Willys

Skillnaderna mellan kaffepaketen är påtagliga. På kort tid har det skapats en prisskillnad på upp till 18 kronor per kilo mellan Arvid Nordquist och Zoégas – trots att de tidigare låg mycket nära varandra.

Varför blir kaffet dyrare?

Råkaffepriset har sjunkit under sommaren, vilket skapade hopp om prisnedgång. Men i början av augusti skedde ett tvärt kast uppåt på råkaffebörsen, vilket överraskade en del rosterier.