Vården blir dyrare i Dalarna – här är nya priserna

Från och med 1 januari blir det dyrare att söka vård i Dalarna. Vad är de nya priserna?

Den som bor i Dalarna och behöver vård kan snart behöva räkna med högre kostnader.

Regionens politiker har nu behandlat ett antal förslag som påverkar både plånboken för invånarna och planeringen för framtidens sjukvård.

Vad gäller och hur berörs du?

Högre avgifter väntar i Dalarna

Vid sammanträden den 26 augusti 2025 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att föreslå höjda patientavgifter på fler områden.

Besluten, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2026, rör bland annat ambulanskostnader, avbokningar och självhjälpsprogram.

Föreslaget om avgiftshöjningar röstades igenom, men inte utan politisk strid. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och föreslog egna ändringar, som avslogs av majoriteten.

Socialdemokraterna föreslog ett tillägg som godkändes.

Se nya priserna här

Sen avbokning eller uteblivande till operation i specialiserad vård. Avgiften höjs till 1 800 kronor och tidsgränsen för avbokning måste nu ske minst 72 timmar i förväg.

Ambulanskostnaden höjs till 300 kronor.

Sen avbokning eller uteblivande till övriga besök. Avgiften höjs till 450 kronor, där avbokning måste ske minst 24 timmar före besöket.

Träningskort för egenträning. Ny avgift på 100 kronor per tillfälle, 200 kronor per månad eller 600 kronor för en tremånadersperiod.

Avgiften för internetbaserad KBT kommer att debiteras varje vecka.