BankID slutar snart fungera för dessa iPhone-användare

BankID har nu bekräftat att tjänsten kommer sluta fungera på äldre iPhones. Berörs du? Det får du reda på här.

För alla som har en enhet med Android 8 eller tidigare kommer BankID snart sluta fungera, och berörda användare kommer att bli meddelade.

De nya kraven för att använda BankID håller nämligen på att höjas till Android 9, ett arbete som aktivt pågår.

iPhone får höjda systemkrav

Även för iPhone-användare håller systemkraven på att ändras.

Appens som rullade ut den 1 september är en förberedelse inför ändringen, något Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID, förklarade i ett mejl till Nyheter24 häromdagen.

Till en början var det oklart vilken iOS-version som blir den lägsta möjliga att fungera med BankID.

Men nu står det klart att iOS 16, som släpptes för första gången så sent som år 2022, kommer bli det nya systemkravet.

För dig som har en iPhone med iOS 15 eller tidigare kommer det alltså inom kort krävas en uppdatering eller eventuellt en ny mobil för att du ska kunna fortsätta använda Mobilt BankID.

Har du någon av följande mobiler? Då måste du snart byta upp dig, då de inte får fler uppdateringar efter iOS 15: