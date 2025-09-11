Valios skarpa ord: "Nya smaken är inte ett skämt"

Yoghurtjätten har nu fått gå ut med ett meddelande till kunderna att den nya smaken inte är lurendrejeri eller någon form av skämt utan kommer att finnas ute i butikerna.

Konstant överraskar livsmedelsföretag sina kunder med nya smaker. Det hela kan vara en smak som passar alla tillfällen, men ofta kan de även vara bundna till årstid eller säsong.

Chipsjättar som Estrella och OLW släpper titt som tätt smaker som endera blir en succé eller helt enkelt en flopp. För cirka ett år sedan släppte Estrella smaken "Gräddfil, koriander och chili" som kanske inte föll svenska folket helt på läppen.

Vi svenskar älskar våra fredagschips. Bildkälla: Simon Rehnström/SvD/TT

Men sedan skulle det komma en smak som gjorde en oväntade succé – nämligen "Västkustchips Tryffel & Havssalt".

Smaken gick hem så pass att hyllorna tömdes och besvikelse över att chipsen var "limited edition" infann sig.

Men drygt ett år senare så gick chipsjätten ut med att smaken nu skulle bli stående i hyllan. Vilket kunderna jublade över.

Valio: "Vår nya smak är inte ett skämt"

Om man anser att det finns många chipssmaker i hyllan så kan man även slänga ett öga på fil och yoghurt-hyllan som också är fylld till bredden med olika konsistenser, fetthalter och smaker.

En smak som just nu hamnat i fokus då den släppts i samband med höstens intåg är Valios Limited Edition-smak "Morotskaka". Och ja visst låter den god? Men tydligen för god för kunderna.

På sociala medier har kunderna nämligen diskuterat huruvida smaken finns eller inte. Eller om det hela helt enkelt är ett "skoj" eller "sent aprilskämt" från yoghurtjättens sida.

Några av kommentarerna på sociala medier. Bildkälla: MATSIKTET/INSTAGRAM

Men nejdå. Lugn bara lugn. Smaken kommer snart att finnas i utvalda matvarubutiker som tillfällig vara.

– Det är inget aprilskämt utan smaken kommer att finnas. Men det är roligt att så många verkar så pass nöjda med smaken att de tror att det är för bra för att vara sant, berättade Valios konsumentkontakt.