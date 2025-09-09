Över 900 000 bilar återkallas – är din med på listan?

När utsläppskraven blir strängare och tekniken i moderna bilar mer avancerad, ställs högre krav på att systemet för avgasrening fungerar korrekt.
Ägare av dieselbilar kan därför ställas inför oväntade problem, särskilt när tekniska fel hotar att göra bilen olaglig att köra.
Flera hundratals bilar återkallas på grund av en potentiell brist i utsläppssystemet som kan få allvarliga konsekvenser för både miljö och bilägare. Är din bil en av dem som berörs? Här är allt du behöver veta.
Över 900 000 dieselbilar återkallas
Biltillverkaren Stellantis, som står bakom märken som Peugot, Citroën och DS, har börjat återkalla över 915 000 dieselbilar.
Anledningen? Flera av bilens avgasreningssystem riskerar att inte fungera som de ska – något som kan innebära att bilen överskrider tillåtna utsläppsnivåer, rapporterar Vi Bilägare.
Det rör sig om ett fel kopplat till bilens AdBlue-system, en teknik som används i moderna dieselmotorer för att minska utsläppen. Om denna vätska tar slut eller att systemet inte fungerar som det ska, ska varningslampan normalt sätt tändas.
Men i de aktuella bilmodellerna har det visat sig att denna varningsfunktion inte alltid aktiveras som den ska.
Det framgår också att partikelfilter är en av orsakerna till återkallelsen. En bil med icke fungerande utsläppssystem kan underkännas vid besiktning, bli olaglig att köra eller i värsta fall beläggas med körförbud.
Vilka bilar omfattas av återkallelsen?
De bilar som återkallas är tillverkade mellan 2017 och 2022, och omfattar en lång rad populära modeller från Citroën, DS och Peugeot. Här är bilmodellerna, enligt Vi Bilägare:
DS
- DS 3 Crossback
- DS 4
- DS 7 Crossback
Citroën
- Citroën Berlingo
- Citroën C3
- Citroën C3 Aircross
- Citroën C4 Cactus
- Citroën C4 Picasso
- Citroën C5 Aircross
- Citroën C-Elysée
- Citroën Jumpy
- Citroën Spacetourer
Peugot
- Peugeot 5008
- Peugeot Boxer
- Peugeot Expert
- Peugeot Rifter
- Peugeot Partner
- Peugeot Traveller
- Peugeot 208
- Peugeot 2008
- Peugeot 301
- Peugeot 308
- Peugeot 3008
- Peugeot 508
Vad händer nu?
Bilägarna kommer att bli kallade till verkstad för kontroll och eventuell åtgärd. Det är oklart hur lång tid reparationerna tar, men kostnaden ska inte betalas av bilägaren.