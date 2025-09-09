Över 900 000 bilar återkallas – är din med på listan?

Stellantis återkallar 915 000 bilar på grund av allvarliga konsekvenser för både miljö och människor. Vilka omfattas?

När utsläppskraven blir strängare och tekniken i moderna bilar mer avancerad, ställs högre krav på att systemet för avgasrening fungerar korrekt.

Ägare av dieselbilar kan därför ställas inför oväntade problem, särskilt när tekniska fel hotar att göra bilen olaglig att köra.

Flera hundratals bilar återkallas på grund av en potentiell brist i utsläppssystemet som kan få allvarliga konsekvenser för både miljö och bilägare. Är din bil en av dem som berörs? Här är allt du behöver veta.

Över 900 000 dieselbilar återkallas

Biltillverkaren Stellantis, som står bakom märken som Peugot, Citroën och DS, har börjat återkalla över 915 000 dieselbilar.

Anledningen? Flera av bilens avgasreningssystem riskerar att inte fungera som de ska – något som kan innebära att bilen överskrider tillåtna utsläppsnivåer, rapporterar Vi Bilägare.

Det rör sig om ett fel kopplat till bilens AdBlue-system, en teknik som används i moderna dieselmotorer för att minska utsläppen. Om denna vätska tar slut eller att systemet inte fungerar som det ska, ska varningslampan normalt sätt tändas.

Men i de aktuella bilmodellerna har det visat sig att denna varningsfunktion inte alltid aktiveras som den ska.

Det framgår också att partikelfilter är en av orsakerna till återkallelsen. En bil med icke fungerande utsläppssystem kan underkännas vid besiktning, bli olaglig att köra eller i värsta fall beläggas med körförbud.

Vilka bilar omfattas av återkallelsen?

De bilar som återkallas är tillverkade mellan 2017 och 2022, och omfattar en lång rad populära modeller från Citroën, DS och Peugeot. Här är bilmodellerna, enligt Vi Bilägare:

DS

DS 3 Crossback

DS 4

DS 7 Crossback

Citroën

Citroën Berlingo

Citroën C3

Citroën C3 Aircross

Citroën C4 Cactus

Citroën C4 Picasso

Citroën C5 Aircross

Citroën C-Elysée

Citroën Jumpy

Citroën Spacetourer

Peugot

Peugeot 5008

Peugeot Boxer

Peugeot Expert

Peugeot Rifter

Peugeot Partner

Peugeot Traveller

Peugeot 208

Peugeot 2008

Peugeot 301

Peugeot 308

Peugeot 3008

Peugeot 508

Vad händer nu?