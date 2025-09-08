Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Kim Jong-Un

Därför torkar personal av allt Kim Jong-Un rört vid

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 12:58
Bilder på Kim Jong-Un.
Därför torkar personal av allt Kim Jong-Un rört vid. Foto: SeongJoon Cho/TT/Wong Maye-E/TT

I dagarna träffades världsledarna Kim Jong-Un och Vladimir Putin. Under träffen sågs personal springa runt och rengöra allt Kim Jong-Un rörde vid.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Kim Jong-Un, Vladimir Putin

Under förra veckan träffade Nordkoreas ledare Kim Jong-Un Rysslands president Vladimir Putin i Kinas huvudstad Peking.

Allt Kim Jong-Un rörde när han träffade Putin rengjordes

Under besöket sågs Kim Jong-Uns medtagna personal torka av alla ytor han rörde vid, vilket Reuters var först att rapportera om.

Nu menar analytiker att orsaken bakom den extrema städningen inte har med renlighet att göra, utan snarare är en säkerhetsåtgärd. 

LÄS MER: Har du Happy leksaken hemma? Är värd 2 800 kronor i dag

Annons

Därför torkar personal av allt Kim Jong-Un rör vid

Genom att städa bort alla spår av ledaren så hindrar man utländska underrättelsetjänster att få tag på spår som skulle kunna avslöja saker om Kim Jong-Uns hälsa.

Kim Jong-Un har många säkerhetsåtgärder när han reser och träffar andra länders ledare. Han har bland annat en egen toalett med sig, för att dölja alla sina biologiska spår.

– Toaletten och soppåsarna med rester, avfall och cigarettfimpar finns till för att en utländsk underrättelsetjänst, även en vänligt sinnad, inte ska kunna få tag på ett prov och analysera det, säger Nordkoreaexperten Michael Madden till Reuters.

LÄS MER: Cervera ger bort gratis porslin till kunderna

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:18
Nyheter
/ Utrikes

Spanien inför åtgärder mot Israel – minister portas

Idag
12:58
Nyheter
/ Utrikes

Därför torkar personal av allt Kim Jong-Un rört vid

Idag
12:06
Nyheter
/ Utrikes

Afrika åldras – men är kontinenten redo?

Idag
11:32
Nyheter
/ Utrikes

Vill skrota förmögenhetsskatt – stridsfråga i valet

Idag
09:58
Nyheter
/ Utrikes

Fyra tonåringar döda i brand i Norge

Idag
09:32
Nyheter
/ Utrikes

Flera döda i skjutning i Jerusalem: ”Obeskrivligt”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons