Därför torkar personal av allt Kim Jong-Un rört vid

I dagarna träffades världsledarna Kim Jong-Un och Vladimir Putin. Under träffen sågs personal springa runt och rengöra allt Kim Jong-Un rörde vid.

Under förra veckan träffade Nordkoreas ledare Kim Jong-Un Rysslands president Vladimir Putin i Kinas huvudstad Peking.

Allt Kim Jong-Un rörde när han träffade Putin rengjordes

Under besöket sågs Kim Jong-Uns medtagna personal torka av alla ytor han rörde vid, vilket Reuters var först att rapportera om.

Nu menar analytiker att orsaken bakom den extrema städningen inte har med renlighet att göra, utan snarare är en säkerhetsåtgärd.

Därför torkar personal av allt Kim Jong-Un rör vid

Genom att städa bort alla spår av ledaren så hindrar man utländska underrättelsetjänster att få tag på spår som skulle kunna avslöja saker om Kim Jong-Uns hälsa.



Kim Jong-Un har många säkerhetsåtgärder när han reser och träffar andra länders ledare. Han har bland annat en egen toalett med sig, för att dölja alla sina biologiska spår.

– Toaletten och soppåsarna med rester, avfall och cigarettfimpar finns till för att en utländsk underrättelsetjänst, även en vänligt sinnad, inte ska kunna få tag på ett prov och analysera det, säger Nordkoreaexperten Michael Madden till Reuters.