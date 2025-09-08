Köks- och inredningskedjan Cervera ger bort gratis glas och porslin till sina kunder. Här får du veta varför, och hur man går till väga.

Cervera är en köks- och inredningskedja som säljer allt mjöligt du kan tänka dig behöva till ditt hushåll. De säljer bland annat muffinsplåtar, grytor, mjölkskummare och ljusstakar.

Men Cervera säljer även glas och porslin från kända märken som Royal Copenhagen, Rörstrand, Kosta Boda och Iitala.

Cervera ger bort gratis porslin till kunderna

Men visste du att du kan få gratis glas och tallrikar från Cervera?

Annons

Kedjan har nämligen en medlemsförmån för alla som är med i klubb Cervera, och det är en glas- och tallriksgaranti.

LÄS MER: Nu kan du köpa brownies gjorda på blod

Ger bort nya glas på fot till klubbmedlemmar

Det innebär att om du köper vinglas eller champagnerglas eller nya assietter och råkar ha en i golvet så kan du plocka ut en likadan ny, helt utan kostnad.

– Glasgarantin på två år gäller alla glas på fot, till exempel vin-, champagne-, coupe- eller martiniglas. Går glaset sönder inom två år får medlemmen ett nytt utan kostnad mot uppvisande av kvitto och det trasiga glasets fot. Garantin gäller produkter i vårt aktuella sortiment, förutom glas från Riedel, berättar Victoria Georgii, marknadsansvarig på Cervera för Nyheter24.

Även tallriksgarantin gäller även den i två år, berättar Georgii.

– Om en tallrik går sönder inom två år byter vi till en ny – mot uppvisande av kvitto och skärvor – också för medlemmar.