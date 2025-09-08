McDonalds gamla Happy Meal-leksak såldes på 90-talet. I dag är den värd upp mot 2 800 kronor. Har du dyrgripen hemma?

Hamburgerkedjan McDonalds började sälja leksaker i sina barnmenyer, Happy Meal, i juni 1979 i USA. Leksakerna i Happy Meal kom sedan till Sverige år 1986, skriver snabbmatskedjan på sin hemsida.

I dag får den som köper ett Happy Meal fortfarande en leksak. Men det är inte bara barn som vill ha leksakerna, utan även vuxna. Vissa leksaker blir nämligen virala och samlarobjekt, vilket får även de äldre att jaga dem.

Happy Meal-leksak säljs för tusentals kronor secondhand

De flesta av McDonalds Happy Meal-leksaker har inget större värde i dag och går att köpa på alla landets loppisar för runt en tio-krona.

Men de Happy Meal-leksaker som faktiskt blir trendiga går att sälja för tusentals kronor online.

McDonalds Magic Snack Maker är värd 2 800 kronor

En av dessa leksaker är "Magic Snack Maker", enligt amerikanska Chowhound.

Magic Snack Maker började säljas år 1993 i restaurangerna och licensierades av Mattel, som är företaget bakom Barbie. Leksaken är en stor drive-thru-restaurang i plast där barn kan göra antingen hamburgare, kycklingnuggets, pommes frites eller läsk.

På auktionssajterna E-bay och Etsy kan man köpa Magic Snack Maker för mellan 200 till 300 dollar, beroende på skick. Det motsvarar cirka 1 800 kronor till 2 800 kronor.

Säljs även secondhand i Sverige

Nyheter24 har tittat efter McDonalds Magic Snack Maker på de svenska auktionssajterna. Och i skrivande stund finns det ett exemplar ute på Tradera.

Vad slutpriset kommer landa på är svårt att säga, men om en vintage-fantast får syn på leksaken kan den säker nå upp till samma summor som på de amerikanska auktionssajterna.

Foto: Tradera/Skärmavbild