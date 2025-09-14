Nytt larm: De utnyttjas av bedragare – trots det anmäler få

Svenskt Näringsliv rapporterar om att myndigheter i allt större utsträckning utnyttjas av kriminella nätverk. Trots det är det få som anmäler.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv slår larm om att företag i Sverige i allt större utsträckning utsätts för kriminella nätverk.

De rapporterar om att den senaste myndighetsgemensamma lägesbilden (MGL), vilken bygger på 14 svenska myndigheters gemensamma kartläggning av organiserad brottslingen, slår fast att näringslivet i Sverige blivit ett offer för den organiserade brottsligheten.

Svenskt Näringsliv larmar: Myndigheter utnyttjas

I tider då bedrägerier blivit allt mer vanligt förekommande, har både företag, banker och myndigheters namn utnyttjas av bluffmakare och bedragare. Det kan till exempel handla om att ett myndighetsnamn så som Försäkringskassan, polisen eller Skatteverket används för att tjäna pengar via bedrägerier åt kriminella nätverk.

Annons

– Den här frågan har inte fått särskilt mycket gehör hittills. Men den här rapporten visar tydligare än någonsin att det är inte längre en sidofråga, utan att det är en kärnfråga för att förstå kriminalitetens ekosystem. I den här rapporten har man nu lagt till en avgörande pusselbit, säger Lena Nitz, ansvarig för brotts- och trygghetspolicy hos Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Få anmäler brott

Svenskt Näringsliv framhåller också det faktum att få företagare faktiskt anmäler brott, i förhållande till antalet man tror utsätts. Dock finns mycket arbete från myndighetshåll att höra. Det menar åtminstone Tobias Adielsson, näringspolitisk expert på Företagarna.