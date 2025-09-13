Explosion vid hus i centrala Stockholm

Något har exploderat vid ett flerfamiljshus på Södermalm i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.

Ingen har skadats men ett antal rutor är krossade. Det är inga skador på fasaden.

— I nuläget verkar det vara en större banger, men det vet vi inte med säkerhet, säger Carina Skagerlind, polisen presstalesperson i Stockholm.

En förundersökning har inletts om allmänfarlig ödeläggelse.

Polisen har kontrollerat flera personer vid platsen men ingen har gripits.