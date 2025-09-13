Nyheter24
Explosion vid hus i centrala Stockholm

Publicerad: 13 sep. 2025, kl. 07:32
Uppdaterad: 13 sep. 2025, kl. 09:06
Folkungagatan på Södermalm i Stockholm. Genrebild. Foto: Pär Bäckström/TT

Något har exploderat vid ett flerfamiljshus på Södermalm i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Mathilda Lundqvist
Mathilda Lundqvist,
Nyhetschef

Polisen, Stockholm

Ingen har skadats men ett antal rutor är krossade. Det är inga skador på fasaden. 

— I nuläget verkar det vara en större banger, men det vet vi inte med säkerhet, säger Carina Skagerlind, polisen presstalesperson i Stockholm.

En förundersökning har inletts om allmänfarlig ödeläggelse.

Polisen har kontrollerat flera personer vid platsen men ingen har gripits.

Polisens uppdatering kl 08:05
Dörrknackning sker i området för att samla in vittnesuppgifter och polisen inventerar också om det kan finnas kameror/film till nytta för förundersökningen. 

