Därför mår du sämre på hösten – och så kan du må bättre

Mörkare dagar och kyligare temperaturer gör att många tappar energi och motivation under hösten. Här är psykologens bästa tips för att undvika att må sämre när höstmörkret faller.

När sommaren övergår i höst och dagarna blir mörkare är det många som känner sig tröttare, nedstämda och mindre motiverade. Det kan handla om mer än bara "höströtthet" – i vissa fall rör det sig om en höstdepression, en form av årstidsbunden depression som påverkar tusentals svenskar varje år.

När ljuset försvinner påverkas kroppen

Årstidsbunden depression, ofta kallad SAD (Seasonal Affective Disorder), hänger nära samman med bristen på dagsljus.

När ljuset minskar störs kroppens produktion av melatonin och serotonin, två ämnen som styr både humör, sömn och energi. Samtidigt kan dygnsrytmen rubbas, vilket gör det svårare att känna sig utvilad och återhämtad.

Men det är inte bara kroppen som reagerar. Hösten innebär för många ett ökat tempo och krav efter en lugnare sommar, något som kan förstärka känslor av stress, otillräcklighet och nedstämdhet.

– Många märker inte först att de är deprimerade, utan tänker att de bara är trötta eller har svårt att komma igång efter sommaren, säger psykologen Andrea Kööhler från Din Psykolog i ett pressmeddelande.

Vem drabbas?

Alla kan drabbas av höstdepression, men vissa är mer sårbara än andra. Personer med tidigare depressioner, låg stresstolerans eller en känslighet för mörker tillhör riskgrupperna. Enligt forskning är även unga vuxna, särskilt kvinnor, extra utsatta.

Statistik från Google visar dessutom att invånare i södra Sverige – främst Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg – söker mest information om årstidsbunden depression.

Små förändringar kan hjälpa

Trots att höstdepression kan kännas tung, finns det konkreta sätt att lindra symtomen. Psykologen Andrea Kööhler betonar vikten av att ta ljusbristen på allvar och göra justeringar i vardagen.

– Höstdepression kan påverka hela livskvaliteten. Det blir svårare att känna glädje, hitta motivation eller få ihop vardagen, säger Kööhler.

Bland hennes tio bästa tips finns bland annat att vistas ute i dagsljus, röra på sig regelbundet och skapa fasta rutiner för sömn och måltider. Det handlar också om att minska kraven på sig själv, undvika isolering och söka hjälp i tid – något som ofta dröjer, trots att tillståndet kan bli värre över tid.

När ska man söka hjälp?

Om nedstämdheten pågår i flera veckor, påverkar sömnen, livslusten eller din vardag, är det viktigt att söka stöd. Det kan vara via en psykolog, vårdcentral eller digital vårdtjänst. Ju tidigare man får hjälp, desto lättare är det att vända utvecklingen.