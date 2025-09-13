Då kan bolånet bli flera tusen dyrare – utan att du gör något

Många bolånekunder får en rejäl räntechock helt i onödan – bara för att de glömt förhandla. Nu visar en ny undersökning vilka banker där det kan bli extra dyrt att vara passiv.

Sedan 1 juli i år ska banker meddela sina kunder minst en månad i förväg när en eventuell ränterabatt löper ut. Det nya rådet från Finansinspektionen syftar till att skydda kunder som annars riskerar att automatiskt få en mycket högre bolåneränta.

Zmarta har granskat hur de åtta största bolåneaktörerna hanterar förändringen – och vilka bankkunder som bör vara extra vaksamma.

Bankerna som sticker ut

Undersökningen visar att alla banker i studien nu skickar påminnelser i god tid. Men två banker sticker ut som särskilt riskabla för passiva kunder: SEB och Länsförsäkringar.

Hos SEB får den som inte själv förhandlar en ny rabatt automatiskt en "snittränta" – en ränta som enligt banken själva oftast är sämre än den kunden hade innan.

På Länsförsäkringar blir det ännu tydligare: där hamnar kunder direkt på bankens listränta om de inte agerar i tid. Det är den högsta möjliga räntan, vilket kan kosta hushållen tusenlappar.

För en genomsnittlig kund med två miljoner i lån kan det handla om en höjning på 1,21 procentenheter – vilket motsvarar cirka 2 000 kronor mer i månaden, före ränteavdrag.

Tre banker ger rabatt utan tidsgräns

Hos Danske Bank, SBAB och Skandia är ränterabatten inte tidsbegränsad. Där fortsätter rabatten att gälla automatiskt, vilket minskar risken för obehagliga överraskningar. Samtidigt uppmanas kunder fortfarande att regelbundet se över sina räntor.

– Tyvärr är det många som inte känner till att räntan de erbjuds bara gäller en begränsad tid, eller glömmer bort att förhandla på nytt. Den som vill minska risken för en räntesmäll bör därför välja ett alternativ där man slipper förhandla överhuvudtaget, säger Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta.

De är bäst skyddade

Bland storbankerna är det Nordea som erbjuder bäst skydd för glömska kunder. De får nämligen behålla sin rabatt även om de inte svarar på erbjudandet i tid. Handelsbanken och Swedbank skickar också ränteerbjudanden i god tid, men kräver att kunden accepterar för att rabatten ska gälla.