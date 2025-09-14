Inte effektivt att höja barnbidraget – enligt experten

Flera stora förändringar är på gång efter att regeringen presenterat budgeten. Något som uteblev, till mångas förvåning, var ett höjt barnbidrag. Men enligt vissa experter kan det ha varit bra att barnbidraget inte höjdes.

I veckan som varit har mångas blickar hamnat på regeringens presentation av höstens budget. Det var den 8 september finansminister Elisabeth Svantesson (M) förkunnade Tidöpartiernas förslag till nästa års budget.

I stora stycken handlade mycket om sänkta skatter på både arbete och pension. Ett nytt jobbskatteavdrag och lägre förskoleavgifter var också områden som säkerligen fick många att haja till.

Höjt barnbidrag? Inte i budgeten 2025

Något som däremot inte presenterades var den höjning av barnbidraget många föräldrar och småbarnsfamiljer nog hade sett fram emot. Men så blev alltså inte fallet.

I en tidigare intervju med Nyheter24 har sparekonomen Christina Sahlberg redogjort att de partier som ville få till ett höjt barnbidrag inte fick medhåll från Sverigedemokraterna vilket satte käppar i hjulet.

– Kristdemokraterna och Liberalerna driver på för ett höjt barnbidrag, medan Sverigedemokraterna istället förespråkar en sänkning av matmomsen. Moderaternas tveksamhet kan ha gjort att förhandlingarna inte lett till en gemensam linje.

Sparekonom Shoka Åhrman på SPP. Foto: Christine Olsson / TT

Ett högre barnbidrag är inte effektivt – håller du med?

Samtidigt som många föräldrar nog velat ha en höjning av barnbidraget, för första gången sedan 2018, är SPP:s sparekonom Shoka Åhrman dock av en annan uppfattning.

– Utöver höjningen av bostadsbidraget syns få bostadspolitiska åtgärder och stimulanser för att få igång byggandet i höstbudgeten, säger hon till Nyheter24 innan hon utvecklar vidare:

– Många har efterfrågat en höjning av barnbidraget. Min bedömning är att ett generellt höjt barnbidrag inte är särskilt effektivt då det går till alla oavsett behov och riskerar därmed att kosta mycket utan att träffa de hushåll som är mest pressade.

Hit riktas fokuset istället – för att stärka din ekonomi

På samma sätt har en höjning av studiemedlet, CSN, diskuterats, men inte heller här har några förändringar presenterats.