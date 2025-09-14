Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Privatekonomi /Barnbidrag

Inte effektivt att höja barnbidraget – enligt experten

Publicerad: 14 sep. 2025, kl. 05:36
SPP:s sparekonom Shoka Åhrman redogör för varför det kan vara fördelaktigt att inte höja barnbidraget.
Enligt sparekonomen Shoka Åhrmans bedömning är det inte särskilt effektivt att höja barnbidraget. Foto: Christine Olsson/TT & Hasse Holmberg/TT

Flera stora förändringar är på gång efter att regeringen presenterat budgeten. Något som uteblev, till mångas förvåning, var ett höjt barnbidrag. Men enligt vissa experter kan det ha varit bra att barnbidraget inte höjdes.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Barnbidrag, Pengar, Budget

I veckan som varit har mångas blickar hamnat på regeringens presentation av höstens budget. Det var den 8 september finansminister Elisabeth Svantesson (M) förkunnade Tidöpartiernas förslag till nästa års budget.

I stora stycken handlade mycket om sänkta skatter på både arbete och pension. Ett nytt jobbskatteavdrag och lägre förskoleavgifter var också områden som säkerligen fick många att haja till. 

MISSA INTE: Dessa varor har sjunkit mest i pris i år

Höjt barnbidrag? Inte i budgeten 2025

Något som däremot inte presenterades var den höjning av barnbidraget många föräldrar och småbarnsfamiljer nog hade sett fram emot. Men så blev alltså inte fallet.

Annons

I en tidigare intervju med Nyheter24 har sparekonomen Christina Sahlberg redogjort att de partier som ville få till ett höjt barnbidrag inte fick medhåll från Sverigedemokraterna vilket satte käppar i hjulet.

– Kristdemokraterna och Liberalerna driver på för ett höjt barnbidrag, medan Sverigedemokraterna istället förespråkar en sänkning av matmomsen. Moderaternas tveksamhet kan ha gjort att förhandlingarna inte lett till en gemensam linje. 

LÄS MER: Barnbidraget höjs inte i budgeten - det här är varför

Sparekonom Shoka Åhrman på SPP. Foto: Christine Olsson / TT
Sparekonom Shoka Åhrman på SPP. Foto: Christine Olsson / TT

Ett högre barnbidrag är inte effektivt – håller du med?

Annons

Samtidigt som många föräldrar nog velat ha en höjning av barnbidraget, för första gången sedan 2018, är SPP:s sparekonom Shoka Åhrman dock av en annan uppfattning.

– Utöver höjningen av bostadsbidraget syns få bostadspolitiska åtgärder och stimulanser för att få igång byggandet i höstbudgeten, säger hon till Nyheter24 innan hon utvecklar vidare:

– Många har efterfrågat en höjning av barnbidraget. Min bedömning är att ett generellt höjt barnbidrag inte är särskilt effektivt då det går till alla oavsett behov och riskerar därmed att kosta mycket utan att träffa de hushåll som är mest pressade. 

LÄS MER: Svenska pensionärer får dela på 48 miljoner – mer kan vänta

Hit riktas fokuset istället – för att stärka din ekonomi

Utöver höjningen av bostadsbidraget syns få bostadspolitiska åtgärder och stimulanser för att få igång byggandet i höstbudgeten. 

På samma sätt har en höjning av studiemedlet, CSN, diskuterats, men inte heller här har några förändringar presenterats.

– Regeringen har i stället valt att rikta stödet via sänkt matmoms och bostadsbidraget, vilket mer träffsäkert når de familjer som har störst ekonomiska svårigheter. Men bilden blir ändå att bostadspolitiken är begränsad, och att flera av de efterfrågade reformerna på utbildningsområdet kommer presenteras senare, säger Åhrman till Nyheter24.

MISSA INTE: Lägre skatt för svenska pensionärer – kritiken: ”Duger inte”

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
05:36
Nyheter
/ Privatekonomi

Inte effektivt att höja barnbidraget – enligt experten

Igår
17:30
Nyheter
/ Privatekonomi

Svenska hushåll får högre inkomster 2026

Igår
16:00
Nyheter
/ Privatekonomi

Ha koll på detta med bolånet – bostaden kan tvångssäljas

Igår
05:36
Nyheter
/ Privatekonomi

Då ska du inte amortera mer på ditt bolån: "Hjälper inte"

Fredag
16:32
Nyheter
/ Privatekonomi

Ny amerikansk restaurangkedja kommer till Sverige

Fredag
06:28
Nyheter
/ Privatekonomi

Hur kommer din plånbok må hösten 2025? Här har du svaret

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons