Polisen genomför just nu en nationell trafikvecka, vilken kommer att pågå fram till den 21 september.

Året var 1997 när riksdagen fattade beslut om att den så kallade Nollvisionen – att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken – skulle vara utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Flera myndigheter arbetar med att utveckla lösningar och metoder för en säkrare trafik – däribland polisen.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Som en del av detta arbete genomför polisen, flera gånger per år, nationella trafikveckor med fokus på exempelvis nykterhet eller hastighet.

Och faktum är att en sådan vecka pågår just nu.

Så jobbar polisen med Nollvisionen "Polisen har fokus på att arbeta med att bidra till sänkt medelhastighet och ökad andel nyktra förare. Anledningen till dessa fokusområden är att det är på dessa områden som polisens bidrag kan bidra till att rädda flest liv." Källa: Polisen

Polisen genomför nationell trafikvecka just nu

Mellan den 15 och 21 september genomför nämligen polisen en nationell trafikvecka, där fokus ligger på hastighet.

Kontrollerna blir därmed fler, och då särskilt på vissa vägar: de med hastighetsbegränsningar från 70 kilometer i timmen och uppåt. Detta eftersom dessa vägar är överrepresenterade, när det gäller dödsfall, i olycksstatistiken.

– Många underskattar skillnaden som några få kilometer i timmen kan ha för utgången av en olycka. Våra bilar är inte så säkra som man kan tro, i en frontalkollision är risken stor att dödas om man kör fortare än 80 kilometer i timmen. Därför har vi denna vecka valt att fokusera våra kontroller på sträckor med lite högre hastigheter, till exempel landsvägar, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, i ett pressmeddelande.

Polisen: "Följ skyltad hastighet!"

Uppmaningen inför den nationella trafikveckan är tydlig. "Följ skyltad hastighet!", skriver polisen i ett pressmeddelande.

Detta kan nämligen vara skillnaden mellan liv och död – något även Trafikverket vittnar om.

− Förra året höll 54 procent rätt hastighet på våra vägar, men om alla höll hastigheten skulle cirka 50 liv sparas varje år, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, i pressmeddelandet.

Foto: Johan Nilsson/TT

Att polisen, redan på förhand, flaggar för att man kommer att genomföra kontroller har visat sig vara framgångsrikt.

– Att vi informerar i förväg om fler hastighetskontroller kan verka märkligt men faktum är att det också ger resultat. Människor följer i större utsträckning hastighetsbegränsningarna under våra insatsveckor, vilket också syns på olycksstatistiken. Vårt yttersta mål är alltid att rädda liv, inte att bötfälla så många som möjligt, säger Ursula Edström i pressmeddelandet.