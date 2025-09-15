Rappare döms till fängelse – beordrade mord

Hovrätten fastställer fängelsestraffet mot en rappare som beordrade mordet på en rivaliserande rappare och dennes bror. Han ska nu avtjäna fyra år och nio månader i fängelse.

I maskopi med en 18-årig man beordrade rapparen en 15-åring och en 26-åring att mörda en person och dennes bror ur ett rivaliserande gäng.

Men innan morden hann utföras greps de inblandade av polis.

Tingsrätten dömde rapparen till fängelse i fyra år och nio månader – en dom som nu fastställs av hovrätten.

Även domen mot den då 18-årige mannen står fast. Han döms till sluten ungdomsvård i 1,5 år för stämpling till mord och involverande av en underårig i brottslighet.

De två rapparnas fiendskap ska ha odlats under lång tid och genom raptexter, musikvideor och sociala medier ska de gång på gång ha skickat mordhot mellan varandra.

Malin Bohman, utredningsledare vid polisens avdelning för grova brott i Stockholm syd, kommenterar domen.

”Det har under utredningens gång blivit tydligt för oss hur utbrett och lättillgängligt det är att, via sociala medier, locka så unga till att begå de grövsta av våldsbrott bara för att få bekräftelse och känna en tillhörighet. Rapvideor som nätverkens frontfigurer framför ligger på sociala medier med stor spridning främst bland unga”.

Hon fortsätter:

”Här ser vi hur gängkriminellt leverne glorifieras och hur man tydligt tar parti för sin sida av pågående konflikt. I texterna hintar man om kännedom om tidigare utförda våldsbrott för att visa på sin sidas våldskapital. Detta lockar tyvärr allt för många av våra unga i dag”.