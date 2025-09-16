Ica-kunderna bunkrar vara efter varning: "Snart slut"

En av Icas folkkära varor har börjat sina. Detta misstänker man kommer skapa stor oro ute i stugorna.

Sommaren är över (jo, den är faktiskt det) och hösten har under den senaste veckan gjort intåg i form av krispigare luft, en och annan regnskur samt oranga löv som man nu börjar skymta på trädens kronor.

Ett annat tecken på att hösten är på ingång är att matjättarna lanserar lite höstiga smaker. Bland annat släpper Systembolaget en rad olika öl-sorter med smaken "pumpkin spice". Valio släpper en yoghurt med smak av morotskaka och på caféerna runtom i landet dyker den omtalade "pumpalatten" upp som tillfällig dryck.

Ica har många omtyckta varor. Bildkälla: Pontus Lundahl

Men efter hösten börjar det vankas någonting som sannerligen associeras med en viss typ av mat – nämligen juletider.

Men lika klart som dopp i grytans korvspad så är det varje år någon vara som sinar för svenskarna. Och så även i år. Men tidigare än någonsin.

Ica-chefen: "Varan redan slut"

Varje år meddelar butikerna ute i Sverige om det är någon vara som det råder brist på. De senaste midsomrarna har den dåliga skörden av jordgubbar gjort så att priserna på jordgubbarna skjutit i höjden samt att många butiker fått slut på det populära bäret.

På grund av krig och andra oroligheter i världen har det även varit slut på saffran, vilket de lussebullssugna svenskarna tyckte var en nagel i ögat förra året.

Men i år är det någonting annat det råder brist på, vilket en Ica-chef kunde bekräfta för Nyheter24.

Och det är ingenting mindre än ansjovis.

Icas meddelande. Bildkälla: Ica/Privat

Anledningen bakom? Mycket sämre tillgång på grund av kombinationerna av mindre råvara, mindre tillgång och sämre produktionskapacitet hos leverantörerna.