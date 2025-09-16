Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Ica

Ica-kunderna bunkrar vara efter varning: "Snart slut"

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 08:57
Uppdaterad: 16 sep. 2025, kl. 09:06
Ica
Ica-kunderna är oroliga. Foto: Gorm Kallestad/TT

En av Icas folkkära varor har börjat sina. Detta misstänker man kommer skapa stor oro ute i stugorna.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Ämne:

Ica

Sommaren är över (jo, den är faktiskt det) och hösten har under den senaste veckan gjort intåg i form av krispigare luft, en och annan regnskur samt oranga löv som man nu börjar skymta på trädens kronor. 

Ett annat tecken på att hösten är på ingång är att matjättarna lanserar lite höstiga smaker. Bland annat släpper Systembolaget en rad olika öl-sorter med smaken "pumpkin spice". Valio släpper en yoghurt med smak av morotskaka och på caféerna runtom i landet dyker den omtalade "pumpalatten" upp som tillfällig dryck. 

Ica
Ica har många omtyckta varor. Bildkälla: Pontus Lundahl

Men efter hösten börjar det vankas någonting som sannerligen associeras med en viss typ av mat – nämligen juletider. 

Men lika klart som dopp i grytans korvspad så är det varje år någon vara som sinar för svenskarna. Och så även i år. Men tidigare än någonsin. 

Annons

LÄS MER: Ica slutar med hyllade tjänsten – redan i höst

Ica-chefen: "Varan redan slut"

Varje år meddelar butikerna ute i Sverige om det är någon vara som det råder brist på. De senaste midsomrarna har den dåliga skörden av jordgubbar gjort så att priserna på jordgubbarna skjutit i höjden samt att många butiker fått slut på det populära bäret. 

På grund av krig och andra oroligheter i världen har det även varit slut på saffran, vilket de lussebullssugna svenskarna tyckte var en nagel i ögat förra året. 

Men i år är det någonting annat det råder brist på, vilket en Ica-chef kunde bekräfta för Nyheter24. 

Annons

Och det är ingenting mindre än ansjovis. 

LÄS MER: Tråkiga nyheter för dessa Samsung-användare

Ica
Icas meddelande. Bildkälla: Ica/Privat

Anledningen bakom? Mycket sämre tillgång på grund av kombinationerna av mindre råvara, mindre tillgång och sämre produktionskapacitet hos leverantörerna. 

Så finner du en burk eller två och inte vill riskera din Jansson. Då vet du vad du ska göra. 

LÄS MER: Ica-butiken ryter ifrån mot kunderna: "Respektlöst"

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:04
Nyheter
/ Inrikes

Lovar fyra miljarder till skolan - säger inte till vad

Idag
08:57
Nyheter
/ Inrikes

Ica-kunderna bunkrar vara efter varning: "Snart slut"

Idag
08:43
Nyheter
/ Inrikes

Tullverkets uppmaning till svenskarna: "Var uppmärksam"

Idag
08:02
Nyheter
/ Inrikes

Sveriges arbete med globala mål sågas

Idag
07:44
Nyheter
/ Inrikes

Bara ett av åttio större skyddsrum rustat

Idag
07:24
Nyheter
/ Inrikes

Fler tåg kom i tid i sommar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons