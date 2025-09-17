Flera sjuka på äldreboenden – smittan kopplas till svenska ägg

Salmonellautbrottet som drabbade äldreboenden i Katrineholm kan kopplas till ägg, skriver Region Sörmland i ett pressmeddelande.

”Då det finns en stark epidemiologisk koppling mellan alla 50 fall som konstaterats så är det högst sannolikt att alla fall har en koppling till äggen”, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland, i pressmeddelandet.

Smittan kopplas till svenska ägg

Äggen ska komma från en svensk producent och har nu återkallats. Utredningen utfördes av Folkhälsomyndigheten.