Flera sjuka på äldreboenden – smittan kopplas till svenska ägg

”Då det finns en stark epidemiologisk koppling mellan alla 50 fall som konstaterats så är det högst sannolikt att alla fall har en koppling till äggen”, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland, i pressmeddelandet.
Smittan kopplas till svenska ägg
Äggen ska komma från en svensk producent och har nu återkallats. Utredningen utfördes av Folkhälsomyndigheten.
Efter utbrottet utreddes inledningsvis fyra dödsfall. Tre av dem visade sig ha andra orsaker, men en av de personer som avled var smittad av salmonella. Det är dock inte säkert att det var dödsorsaken.