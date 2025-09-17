Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Folkhälsomyndigheten

Flera sjuka på äldreboenden – smittan kopplas till svenska ägg

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 11:02
Uppdaterad: 17 sep. 2025, kl. 11:25
Smittskyddsläkaren i Sörmland säger att salmonellasmittan sannolikt kommer från ägg. Genrebilder. Foto: Caisa Rasmussen/TT & Fredrik Sandberg/TT

Salmonellautbrottet som drabbade äldreboenden i Katrineholm kan kopplas till ägg, skriver Region Sörmland i ett pressmeddelande.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Folkhälsomyndigheten

”Då det finns en stark epidemiologisk koppling mellan alla 50 fall som konstaterats så är det högst sannolikt att alla fall har en koppling till äggen”, säger Malin Enarsson, smittskyddsläkare i Sörmland, i pressmeddelandet.

Smittan kopplas till svenska ägg 

Äggen ska komma från en svensk producent och har nu återkallats. Utredningen utfördes av Folkhälsomyndigheten.

Efter utbrottet utreddes inledningsvis fyra dödsfall. Tre av dem visade sig ha andra orsaker, men en av de personer som avled var smittad av salmonella. Det är dock inte säkert att det var dödsorsaken.

