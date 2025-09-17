Björn Borg erkänner: "Jag var otrogen"

Björn Borg avslöjar sin otrohet och sitt flertal misslyckade relationer – i sin nya självbiografi.

I sin självbiografi "Hjärtslag", skriven tillsammans med hustrun Patricia, berättar Björn Borg öppet om sina tennisframgångar, drogmissbruk och ett stökigt privatliv med otrohet och brustna relationer.

Björn Borg erkänner otroheten

Han beskriver sig som beroende av sällskap och medger att relationer ofta överlappat varandra.

”Hade jag inget sällskap såg jag till att få det. Jag skulle inte klara en sekund utan någon vid min sida...”, skriver han, enligt Expressen.

Borg var gift med Mariana Simionescu, hade ett turbulent förhållande med Jannike Björling, som han fick sonen Robin med, ett stormigt äktenskap med Loredana Bertè och en relation med Kari Bernhardt.

Han erkänner att han var frånvarande som pappa och beskriver detta som ett misslyckande.

Vändningen kom med Patricia

Han beskriver att han ofta "bara accepterade" situationer och valde att inte ta ansvar, som vid försöken att skaffa barn med Berté.

När han träffade Patricia Borg, förändrades han. Hon satte gränser för vad som är okej och hjälpte honom bort från det destruktiva mönstret. Han beskriver henne som en räddning.

”Jag har henne att tacka för att mycket, att jag faktiskt är vid liv”, skriver han.