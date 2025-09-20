10 utbildningar där du garanterat får jobb – en sticker ut

Trots hög arbetslöshet är efterfrågan på högutbildade stor. Nu visar en ny rapport högskoleutbildningarna där nästan alla får jobb inom tre år – och några förvånar.

Att det råder hård konkurrens på arbetsmarknaden är inget nytt. Enligt Arbetsförmedlingens senaste rapport har antalet inskrivna arbetslösa i Sverige ökat till 371 356 personer i augusti 2025.

Arbetslösheten bland akademiker är rekordhög, samtidigt skriker svenska företag efter högutbildad personal. Sju av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera medarbetare med högskoleutbildning, vilket enligt Ulrika Wallén, expert på högskolefrågor, visar på en obalans mellan högre utbildningar och arbetsmarknadens behov.

Yrkena som sticker ut

I en rapport om arbetsmarknadsetablering, framtagen av Högskolepejl och Ungdomsbarometern, sticker jägmästarexamen ut – där 100 procent har arbete inom tre år. Civilingenjörer, specialpedagoger, specialistsjuksköterskor och brandingenjörer är andra yrkesroller som i hög grad också etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden.

En annan examen som utmärker sig är speciallärarexamen, där hela 98 procent har fått arbete inom tre år efter examen. Även yrkeslärarexamen och förskollärare har en god position på arbetsmarknaden, där 95 respektive 86 procent får arbete inom tre år.

Högskoleutbildningarna som säkrast ger jobb

Här är högskoleutbildningarna som säkrast leder till jobb. Procenten visar hur stor andel som fått jobb inom tre år: