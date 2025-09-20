10 utbildningar där du garanterat får jobb – en sticker ut

Att det råder hård konkurrens på arbetsmarknaden är inget nytt. Enligt Arbetsförmedlingens senaste rapport har antalet inskrivna arbetslösa i Sverige ökat till 371 356 personer i augusti 2025.
Arbetslösheten bland akademiker är rekordhög, samtidigt skriker svenska företag efter högutbildad personal. Sju av tio företag uppger att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera medarbetare med högskoleutbildning, vilket enligt Ulrika Wallén, expert på högskolefrågor, visar på en obalans mellan högre utbildningar och arbetsmarknadens behov.
Yrkena som sticker ut
I en rapport om arbetsmarknadsetablering, framtagen av Högskolepejl och Ungdomsbarometern, sticker jägmästarexamen ut – där 100 procent har arbete inom tre år. Civilingenjörer, specialpedagoger, specialistsjuksköterskor och brandingenjörer är andra yrkesroller som i hög grad också etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden.
En annan examen som utmärker sig är speciallärarexamen, där hela 98 procent har fått arbete inom tre år efter examen. Även yrkeslärarexamen och förskollärare har en god position på arbetsmarknaden, där 95 respektive 86 procent får arbete inom tre år.
Högskoleutbildningarna som säkrast ger jobb
Här är högskoleutbildningarna som säkrast leder till jobb. Procenten visar hur stor andel som fått jobb inom tre år:
Jägmästarexamen: 100 procent
Speciallärarexamen: 97,8 procent
Civilingenjörsexamen, material och tillverkning: 97,2 procent
Specialpedagogexamen: 96,3 procent
Brandingenjörsexamen: 96,2 procent
Magisterexamen, pedagogik och lärarutbildning: 95,9 procent
Sjukhusfysikerexamen: 95 procent
Civilingenjörsexamen, samhällsbyggnad och byggnadsteknik: 94,9 procent
Specialistsjuksköterskeexamen: 94,5 procent
Yrkeslärarexamen: 94,5 procent