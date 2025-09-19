Frödinge Mejeri lanserar nytt, något som har väckt starka reaktioner minst sagt. Vad är den nya smaken denna gång?

Det är officiellt, Frödinge Mejeri lanserar en kladdkaka med en ny smak. Nyheten, som först dök upp i ett inlägg på Instagram, har redan orsakat fullständig hysteri.

Så vad är den nya smaken?

Frödinge släpper kladdkaka med ny smak

Frödinge Mejeri har länge varit ett välkänt namn för de flesta, inte minst för alla kladdkakeälskare.

Frödinges förmodligen vanligaste kladdkaka är den klassiska chokladvarianten. Men har även under åren lanserat tillfälligheter som saffranskladdkaka med vit choklad och citronkladdkaka.

Nu gör de en helt ny twist, nämligen kladdkaka med smak av semla. Två väldigt uppskattade bakverk, blir nu en och samma kaka.

Enligt Linnea Maine, pressansvarig på Frödinge Mejeri, handlar det om ett smart sätt att kombinera svenskarnas mest köpta fika-favoriter.

– Semla är ett av Sveriges mest populära bakverk. Det äts mer än 40 miljoner semlor varje år så det blir en hel del om man slår ut det per person. Det äts nästan lika många kladdkakor och som marknadsledare inom segmentet med Frödinge kladdkaka så var det nästan en självklarhet att slå ihop koncepten, säger hon till Nyheter24.

Då lanseras nya kladdkakan

Semmelkladdkakan kommer att finnas i butik från och med vecka 1 år 2026 och säljs fram till vecka 11, det är alltså en begränsad upplaga.

– Vi har ju erfarenhet från när vi lanserade vår julprodukt förra året, Saffranskladdkakan. Den tog slut på bara några veckor, så det är först till kvarn som gäller.

Alla stora kedjor som ICA, Coop, Willys och Hemköp kommer att sälja den i sitt sortiment.

Reaktionerna: "Måste testa"

Det tog inte lång tid innan kommentarsfältet fylldes med hundratals reaktioner.

"Måste testa!"

"DRÖÖÖÖM"

Flera uttrycker oron för att kakan, precis som tidigare säsongsprodukter från Frödinge, kommer att sälja slut snabbt.

"Men sluta vad gott. Hoppas den inte försvinner lika snabbt som saffranskladdisen!"

"Kan de inte göra denna permanent"

Varpå Frödinge svarar:

– Semlor är ju ett bakverk som äts på fettisdagen och däromkring. Därför tror vi det passar bäst att vår produkt är tillgänglig under "semmelperioden" när suget är som störst. Vi hoppas ju att den ska bli så populär att den kan komma tillbaka varje år, svarar hon.

Bianca Ingrosso reagerade – Frödinge svarar

Det slutar inte där, ett känt ansikte dök upp bland kommentarerna. Nämligen influencern och tv-profilen Bianca Ingrosso, var en av de nyfikna.

Foto: Skärmdump/Instagram

Frödinge kommenterar profilens engagemang:

– Det är alltid roligt när konsumenter uppskattar våra nyheter, och självklart extra roligt när det är en större profil som har stort inflytande på många, säger Lovisa Maine och fortsätter:

– Vi ser fram emot att leverera Frödinge Semmelkladdkaka till Bianca om hon är sugen, avslutar hon.