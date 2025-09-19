Pojke död i A-traktorolycka

Larmet kom till polisen vid 20.20 på torsdagskvällen. Vägen stängdes av i båda riktningar.
Pojken fördes med ambulans till sjukhus men strax innan midnatt bekräftade polisen att pojkens liv inte gick att rädda. Anhöriga är underrättade.
En tonårspojke har omkommit efter att ha voltat med sin A-traktor i Borlänge.
