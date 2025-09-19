Nyheter24
Polisen

Pojke död i A-traktorolycka

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 00:16
Uppdaterad: 19 sep. 2025, kl. 07:12
Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

En tonårspojke har omkommit efter att ha voltat med sin A-traktor i Borlänge.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Polisen

Larmet kom till polisen vid 20.20 på torsdagskvällen. Vägen stängdes av i båda riktningar.

Pojken fördes med ambulans till sjukhus men strax innan midnatt bekräftade polisen att pojkens liv inte gick att rädda. Anhöriga är underrättade.

Kommentarer

Senaste nytt
