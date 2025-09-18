Har du fått det här smset från Postnord? Då har du blivit lurad. Enligt Postnord är svenskar ett attraktivt mål för bedragare, på grund av den utvecklade e-handelsmarknaden.

I dagarna har flera personer mottagit ett sms som påstås komma från Postnord. I sms:et står det att ens leverans med företaget är pausad och att man måste betala en avgift för att paketet ska skickas vidare.

I sms:et finns även en länk som den som väntar på ett paket förväntas trycka på.

Foto: Skärmavbild

Postnord varnar för smset: "En bluff"

Nyheter24 har varit i kontakt med Postnord, som förklarar att detta sms inte kommer i från dem.

De är medvetna om att det just nu cirkulerar bluffsms och även bluffannonser i sociala medier. Deras säkerhetsavdelning jobbar ständigt med detta.

– Tyvärr cirkulerar det bluffmejl och bluffsms där avsändaren utger sig för att vara PostNord. Det förekommer även bluffannonser på olika sociala plattformar. Ibland blir de som lägger ut privatannonser på annonssidor kontaktade av bedragare som uppmanar till användning av PostNords ”kurirtjänst”. Även det är en bluff, säger Anders Porelius, presskontakt på PostNord till Nyheter24.

Bluffsmsen är utom Postnords kontroll

Porelius poängterar att Postnord inte har något med dess utskick att göra och att de skickas utan deras vetskap och att det ligger utanför deras kontroll att lyckas stoppa utskicken.

– Det är viktigt att komma ihåg att PostNord inte har något med den här typen av mejl eller sms att göra. De skickas utan vår vetskap och det ligger dessvärre utanför vår kontroll att stoppa dem, även om vår säkerhetsavdelning hela tiden arbetar för att stänga ner sidor som illegalt använder vårt varumärke.

Svenskar är ett attraktivt mål för bedragare

Porelius säger även att Sverige är en av de mest utvecklade e-handelsmarknaderna i Europa, vilket gör svenskar till ett så attraktivt mål för bedragare.

– Sverige är en av de mest utvecklade e-handelsmarknaderna i Europa, vilket gör det attraktivt för bedragare att försöka luras. Tyvärr måste man som konsument i dag vara lite misstänksam.

Så skyddar du dig mot bedragare

Han uppmanar även alla att vara lite skeptiska till denna typ av sms och tänka till en gång extra innan man klickar på länken.

