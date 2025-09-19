Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Fängelse

Är det olagligt att rymma från ett fängelse?

Publicerad: 19 sep. 2025, kl. 17:28
Fängelse och en fånge.
Hur säkra är svenska fängelsen egentligen? Foto: Christine Olsson/TT & AP/TT

Efter att en svensk rymt från ett häkte i Borås har det väckt många frågor om lagens gränser. Vad är straffbart och vad är inte?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Att rymma från ett fängelse kan väcka starka reaktioner i samhället, som rädsla, orättvisa och frågor om säkerhet. 

Vad säger lagen egentligen, är det brottsligt att bryta sig ut, eller räcker det med att myndigheterna dömer någon till ett längre straff när personen hittas?

Efter rymningen från anstalten

Något som minst sagt har satt igång en het debatt är rymningen från häktet i Borås som inträffade under söndagen den 14 september. 

Mannen i 24-årsåldern lyckades ta sig ur från häktet efter att ha blivit dömd för bland annat planering av en skjutning. Händelsen uppmärksammades brett, inte minst för att den väcker frågor om hur anstaltens rutiner och säkerhet fungerar.

Efter rymningen underströk Gunnar Strömmer (M), justitieminister, att regeringen ser allvarligt på händelsen och menar att den visar ett behov av tydligare lagstiftning. 

Strömmer har uttalat att de förbereder ett lagförslag där själva rymningen, alltså att lämna fängelset utan tillstånd, ska vara en straffbar handling, rapporterar Sveriges Radio. 

Är det olagligt att rymma i dag?

Enligt Kriminalvården finns det ingen nuvarande lagstiftning som uttryckligen förbjuder att rymma från ett fängelse. 

Det betyder att själva handlingen att bryta sig ut, om den inte åtföljs av andra brottsliga handlingar, som våld eller hot, inte leder till en särskild brottsdom för rymning.

Vad händer då om någon rymmer? Kriminalvården menar att det brukar bli en varning och att fången i fråga, ofta får avtjäna längre tid än planerat.

Personen kan dessutom flyttas till en anstalt med högre säkerhetsklass, det vill säga en anstalt som är svårare att rymma ifrån. 

Däremot om man begår andra brott i samband med rymningen, kan detta leda till åtal och straff. Men själva rymningen är alltså inte i dag ett brott.

Förslaget: Ska bli straffbart

Det är mycket ovanligt med rymningar från anstalt eller fängelse i Sverige. Men efter rymningen i Borås vill regeringen att själva handlingen ska vara ett brott.

Justitieminister Strömmer har uttryckt att det krävs en lagändring för att rymning ska vara straffbart, vilket i dag inte är fallet, enligt Sveriges Radio.

Om och när denna lagändring träder i kraft, kommer rymning kunna leda till dom, även om inga andra brott begås vid själva rymningen.

Kommentarer

