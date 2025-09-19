Efter flera år av mögel i lägenheten tvingas nu hyresvärden betala 30 000 kronor i vite.

Problem med fukt och mögel som inte åtgärdas, trots återkommande klagomål från boende är ett vanligt problem i många svenska hyreshus.

Hyresgäster hamnar i långa tvister med hyresvärdar som inte tar ansvar, vilket leder till en ohälsosam och ibland farlig boendemiljö.

I Malmö fick en hyresgäst vänta i hela sju år på att hennes klagomål om mögel skulle tas på allvar, trots upprepade anmälningar.

LÄS MER: Hyrorna kan höjas flera hundralappar här

Hyresgästen klagade på mögel i 7 år

Allt började 2018, när en hyresgäst i ett gammalt hyreshus i Malmö upptäckte en svart fläck på väggen i ett av sovrummen. Fukt och mögel hade trängt in, och trots oro för hälsan gjorde hyresvärden inga bestående reparationer.

Annons

Problemen återkom ständigt och gjorde livet svårt för familjen som bodde där.

Bostadshuset är inte vilket som helst, det är känt för misskötsel och höga hyror, nämligen Frank o Robert fastighets AB, menar Hem & Hyra.

Trots anmälningar och en lång kamp, gjordes inga åtgärder på flera år.

Fick vite 30 000 kronor

Efter att ha vänt sig till kommunens miljöförvaltning och fått en besiktning utförd visade sig att fuktskadorna var reella och omfattande. Men hyresvärden fortsatte att skjuta upp problemen.

Först efter en lång juridisk process, där även Mark- och miljödomstolen varit involverade, dömdes hyresvärden att betala ett vite på 30 000 kronor, ett beslut som kan bli en viktig markering för hyresgästernas rättigheter, enligt Hem & Hyra.