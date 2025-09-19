Flickan var 15 år gammal när hon försvann från sitt hem. Nu, nästan ett och ett halvt år senare, har hennes kropp hittats i en känd artists bil.

I över ett år var den 15-åriga flickan saknad och det som först verkade vara ett tragiskt men vanligt försvinnande tog nyligen en oväntad vändning, nämligen att fallet nu kopplas samman med en känd artist.

15-årig flicka hittad död – efter 17 månader

I början av september hittades kvarlevorna efter 15-åriga Celeste Rivas i en övergiven Tesla i Hollywood. Bilen visade sig vara registrerad på den amerikanske artisten David Antony Burke – mer känd under sitt artistnamn D4vd.

Dödsfallet utreds nu som mord, men mycket är fortfarande oklart.

Fordonet stod parkerat vid en bärgningsplats i Hollywood Hills när personal reagerade på en stark lukt som kom från bilens bagage. Vid en närmare titt upptäcktes en svårt förmultnad kropp i en väska.

Kroppen kunde efter obduktion och identifiering bekräftas vara Celeste Rivas, som anmälts försvunnen sedan 5 april 2024 från Inland Empire, Kalifornien, rapporterar Los Angeles Times.

Vad är kopplingen mellan flickan och artisten?

David Anthony Burke, 20, som just nu är aktuell med sin turné och debutalbumet Withered, har enligt polisen samarbetat med utredarna. Än så länge finns ingen offentlig koppling mellan han och flickan, och ingen misstänkt har gripits.

Annons

Dock har polisen genomsökt ett av Burkes tidigare boenden i Hollywood Hills med hjälp av en husrannsakningsorder.

Utredare analyserar nu bilder från sociala medier i hopp om att få mer kännedom kring flickans rörelser tiden innan hon dog, och att få svar på varför hon befann sig i artistens bil.

Finns det något bevis överhuvudtaget?

Svaret är ovisst. När flickan hittades var hon klädd i en topp, svarta leggings, ett gult metallarmband och örhängen.

Men något som många tyckte var extra anmärkningsvärt var att hon och artisten i fråga hade samma tatuering på sitt högra pekfinger. Det har väckt ytterligare spekulationer om en koppling mellan dem.

En officiell dödsorsak har ännu inte fastställts, men utredarna betraktar dödsfallet som ett mord, enligt Los Angeles Times.

David Anthony "d4vd" Burke. Foto: Cyril Zingaro/TT

LÄS MER: Tvåbarnsmamma hittad död i Storbritannien

Artisten ställer in konserter – utredningen fortsätter

David Anthony Burke med sina representanter har valt att inte kommentera händelsen, men har ställt in flera planerade konserter, till och med även i Sverige.

Annons

Han skulle nämligen uppträda på Fryshuset i Stockholm den 4 oktober, men konserten är nu inställd i samband med flickans död, enligt TT.

Flera företag som Crocs och Hollister har dragit sig ur reklamsamarbeten med honom.

Fallet har väckt starka reaktioner, både nationellt och internationellt. Men mycket återstår fortfarande att reda ut i fallet med Celestes död.