Knivhögg sin fru framför barnet – döms till fängelse

En man i 30-årsåldern döms efter att ha knivhuggit sin fru framför deras barn i Boden.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar både offer och omgivningen djupt, inte minst barn som tvingas leva i det också.

Faktum är att drygt var åttonde person mellan åldrarna 16 och 84 har blivit utsatta för våld i en nära relation de senaste åren, enligt Brottsförebyggande rådet.

Problemet? När våldet sker i hemmet, där tryggheten borde vara som störst, blir konsekvenserna särskilt förödande.

Nu döms en man till ett långt fängelsestraff efter att ha attackerat sin fru, framför deras gemensamma barn.

Knivhögg frun flera gånger – framför sitt barn

En man i 30-årsåldern har dömts till elva års fängelse efter att ha knivhuggit sin fru flera gånger i deras gemensamma bostad i Boden.

Händelsen inträffade i juni i år, då kvinnan vaknade upp av att mannen stod lutat över henne, med en kniv i handen, det rapporterar SVT Norrbotten.

Hon utsattes för upprepade knivhugg, mot bland annat magen, ryggen och händerna.

Det som gör fallet mer upprörande är att parets barn befann sig i bostaden vid tidpunkten och såg det hela utspela sig.

Barnet blev därmed ett direkt vittne till det våldsamma överfallet, något som också påverkat rättens bedömning av brottets allvar.

Mannen i 30-årsåldern döms – så blev straffet

Tingsrätten fann mannen skyldig till försök till mord och grovt barnfridsbrott. Förutom ett fängelsestraff på elva år döms han även till utvisning efter avtjänat straff.

Han ska samtidigt betala skadestånd på totalt 331 400 kronor till kvinnan och barnet för det lidande och det trauma som tillkommer.

Mannen greps av polis dagen efter händelsen och har sedan dess suttit frihetsberövad.