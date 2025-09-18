Tvåbarnsmamma hittad död i Storbritannien

En tvåbarnsmamma försvann från sitt hem i England efter sju dagars försvinnande, hennes kropp har nu hittats död.

En kvinna som många kände och älskade, försvann plötsligt en dag i en liten by vid Englands sydkust – för att senare hittas död.

Försvunnen mamma hittad död

Rebecca, 38 år, och mamma till två små flickor, har bekräftats död efter att hennes kropp hittades i Hassocks, i södra England, den 14 september, en vecka efter att hon försvann från sitt hem.

Hon sågs senast den 7 september när hon lämnade sitt hus tidigt på morgonen, och trots intensiva sökinsatser med hjälp av både polishelikopter, hundpatrull och drönare, kunde hon inte hittas förrän hennes kvarlevor upptäcktes, rapporterar People.

Kriminalinspektör Chris May berättade att utredarna blev alltmer oroliga för hennes välbefinnande ju längre hon var borta, då det var olikt en mamma att lämna sina barn.

Polisen meddelar att hennes död nu utreds som oförklarad – utan brottsmisstankar.

Foto: Sussex Police

"Inte likt henne"

Anhöriga till Rebecca är förkrossade. Hennes vän Kerry, som var aktiv i sökandet, beskriver henne som en hängiven mamma och understryker att det var helt otänkbart att hon skulle lämna sina barn frivilligt.

"Det här är inte likt henne, vi kan inte förstå vad som kan ha hänt", säger Kerry.

Rebeccas mamma, Alison, uttryckte sin sorg i ett uttalande.

"Becky var en underbar dotter och syster, och en älskad mamma till sina två döttrar. Hon kommer att förbli saknad av hela familjen", sa hon.