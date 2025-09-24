Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Rättegång

Joakim Medin riskerar nio års fängelse

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 05:46
Uppdaterad: 24 sep. 2025, kl. 07:27
Journalisten Joakim Medin riskerar en flerårig fängelsedom och internationell efterlysning, när rättegången om terrorbrott drar i gång mot honom i Turkiet den 25 september. Foto: Magnus Lejhall/TT

Joakim Medins öde ligger i händerna på en turkisk domstol. På torsdag inleds rättegången om terrorbrott mot den svenske journalisten. Utöver att dömas till flera år i fängelse riskerar han även att efterlysas internationellt – på grund av en formulering i svensk lag.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Rättegång, Sverige

Joakim Medin har haft svårt att sova sedan han frigavs från ett turkiskt högsäkerhetsfängelse i våras. Inte på grund av sin lilla dotter, som föddes bara veckor efter det att han kommit hem igen, utan på grund av risken att dömas för sin journalistik.

När rättegången inleds i Istanbul på torsdag har han ingen aning om vad som kommer att ske, säger han.

– Det är oberäkneligt vad som kan hända i en turkisk rättssal, med tanke på att den inte är politiskt oberoende.

Enligt åtalet har Medin i reportageböcker och tidningsartiklar skrivit om kurder på ett sätt som får den terrorstämplade gruppen PKK, som nu upplösts, att framstå som en ”legitim aktör”. Han anklagas också för att ha ”misslyckats med att rapportera om andra länder” lika mycket som han skrivit om Turkiet.

För det riskerar han nio års fängelse. Sannolikheten att han fälls bedöms vara hög.

– Terrorbrott är bland de vanligaste anklagelserna mot civilsamhället, journalister och oppositionspolitiker i Turkiet. Och ofta blir man fälld, eftersom det ligger i regimens intresse.

LÄS MER: Pojke död i A-traktorolycka

Kan bli efterlyst

Turkiet har skickat en formell begäran om att Joakim Medin ska kunna försvara sig från en svensk rättssal. Sverige kan dock enligt lagen neka till att behandla ärendet här, eftersom politiskt motiverade åtal inte tas upp i svensk domstol.

Annons

– Då finns risken att jag blir internationellt efterlyst i stället. Turkiet kommer att tolka det som att jag inte vill medverka i processen, säger Joakim Medin.

På tisdagsförmiddagen hade den turkiska begäran dock inte nått justitiedepartementet ännu. Två dagar innan rättegången inleds vet han fortfarande inte hur han ska kunna lägga fram sitt försvar. Han representeras på plats av turkiska advokater, och på tisdagen säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) att personal från generalkonsulatet i Istanbul kommer att närvara.

– Mina advokater säger att det är viktigt med all form av utländsk närvaro, för det är så man sätter press på Turkiet.

LÄS MER: Kvinna körde 95 km/h på M4 – får böta 3 800 kronor

Frigivningen gäckar

Utrikesministern säger i en kommentar till TT att UD och generalkonsulatet har varit i kontakt med Medin, hans arbetsgivare och hans familj och att man följer fallet noggrant.

"Fallet är nu en del av en turkisk rättsprocess och Joakim Medin är återförenad med sin familj i Sverige", skriver Maria Malmer Stenergard.

Spelet bakom frigivningen i maj bidrar också till Joakim Medins sömnlöshet. Politiskt tryck och internationell uppmärksamhet hjälpte troligtvis mycket. Men eftersom han vet att den turkiska regimen alltid förhandlar – och sällan gör något av ren välvilja – frågar han sig om frigivningen kan ha kommit med ett pris. Har någon form av uppgörelse mellan Sverige och Turkiet skett bakom stängda dörrar?

– Jag vet inte. Men det har varit tungt att tänka på, säger han.

Fakta: Fallet Medin – detta har hänt

Journalisten Joakim Medin åkte på uppdrag av tidningen Dagens ETC till Istanbul den 27 mars för att rapportera om omfattande protester i landet, sedan Istanbuls borgmästare Ekrem Imamoglu gripits.

Medin, som har besökt Turkiet som journalist flera gånger, greps direkt på flygplatsen.

Därefter flyttades han till högsäkerhetsfängelset Marmara i Silivri utanför Istanbul, där många av Turkiets politiska fångar sitter eller har suttit. Medin satt på samma avdelning som den fängslade borgmästaren Imamoglu.

Den 23 april åtalades han för deltagande i terrororganisation, spridning av terroristpropaganda samt förolämpning av presidenten.

I en första rättegång i Ankara gällande åtalet om förolämpning av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan dömdes han till villkorlig dom för förolämpning.

Han släpptes den 16 maj och landade i Sverige strax efter midnatt den 17 maj. Men även om Medin har släppts och har fått rätt att lämna landet kvarstår anklagelserna om terrorbrott som fortsatt ska prövas i Turkiet i Medins frånvaro.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
07:03
Nyheter
/ Inrikes

Fullt utvecklad brand i lägenhetshus – stor instas

Idag
06:02
Nyheter
/ Inrikes

Ministern efter dådet: Kan inte vänta på lagen

Idag
05:46
Nyheter
/ Inrikes

Joakim Medin riskerar nio års fängelse

Idag
00:12
Nyheter
/ Inrikes

Explosion i Malmö – ”Hört stor smäll”

Igår
21:28
Nyheter
/ Inrikes

Chockfyndet på auktion sålt – så mycket var dyrgripen värd

Igår
21:10
Nyheter
/ Inrikes

Regeringsfrågan stötesten i statsministerduell

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons