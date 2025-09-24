Joakim Medin riskerar nio års fängelse

Joakim Medins öde ligger i händerna på en turkisk domstol. På torsdag inleds rättegången om terrorbrott mot den svenske journalisten. Utöver att dömas till flera år i fängelse riskerar han även att efterlysas internationellt – på grund av en formulering i svensk lag.

Joakim Medin har haft svårt att sova sedan han frigavs från ett turkiskt högsäkerhetsfängelse i våras. Inte på grund av sin lilla dotter, som föddes bara veckor efter det att han kommit hem igen, utan på grund av risken att dömas för sin journalistik.

När rättegången inleds i Istanbul på torsdag har han ingen aning om vad som kommer att ske, säger han.

– Det är oberäkneligt vad som kan hända i en turkisk rättssal, med tanke på att den inte är politiskt oberoende.

Enligt åtalet har Medin i reportageböcker och tidningsartiklar skrivit om kurder på ett sätt som får den terrorstämplade gruppen PKK, som nu upplösts, att framstå som en ”legitim aktör”. Han anklagas också för att ha ”misslyckats med att rapportera om andra länder” lika mycket som han skrivit om Turkiet.

För det riskerar han nio års fängelse. Sannolikheten att han fälls bedöms vara hög.

– Terrorbrott är bland de vanligaste anklagelserna mot civilsamhället, journalister och oppositionspolitiker i Turkiet. Och ofta blir man fälld, eftersom det ligger i regimens intresse.

Kan bli efterlyst

Turkiet har skickat en formell begäran om att Joakim Medin ska kunna försvara sig från en svensk rättssal. Sverige kan dock enligt lagen neka till att behandla ärendet här, eftersom politiskt motiverade åtal inte tas upp i svensk domstol.

– Då finns risken att jag blir internationellt efterlyst i stället. Turkiet kommer att tolka det som att jag inte vill medverka i processen, säger Joakim Medin.

På tisdagsförmiddagen hade den turkiska begäran dock inte nått justitiedepartementet ännu. Två dagar innan rättegången inleds vet han fortfarande inte hur han ska kunna lägga fram sitt försvar. Han representeras på plats av turkiska advokater, och på tisdagen säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) att personal från generalkonsulatet i Istanbul kommer att närvara.

– Mina advokater säger att det är viktigt med all form av utländsk närvaro, för det är så man sätter press på Turkiet.

Frigivningen gäckar

Utrikesministern säger i en kommentar till TT att UD och generalkonsulatet har varit i kontakt med Medin, hans arbetsgivare och hans familj och att man följer fallet noggrant.

"Fallet är nu en del av en turkisk rättsprocess och Joakim Medin är återförenad med sin familj i Sverige", skriver Maria Malmer Stenergard.

Spelet bakom frigivningen i maj bidrar också till Joakim Medins sömnlöshet. Politiskt tryck och internationell uppmärksamhet hjälpte troligtvis mycket. Men eftersom han vet att den turkiska regimen alltid förhandlar – och sällan gör något av ren välvilja – frågar han sig om frigivningen kan ha kommit med ett pris. Har någon form av uppgörelse mellan Sverige och Turkiet skett bakom stängda dörrar?