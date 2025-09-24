Ostföretag utsatt för flera riktade sprängdåd

Det har skett flera sprängdåd i Stockholm den senaste tiden. Enligt Aftonbladet har fler av dåden varit riktade mot ett och samma ostföretag.

På kort tid har det varit flera sprängdåd i Stockholmsområdet, som alla riktats mot ett och samma ostföretag, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Ostföretaget säljer bland annat ostar från Italien, som Parmigiano Reggiano, och har sin verksamhet på olika platser i Sverige.

Företaget går bra och sökte nyligen fler anställda i sina sociala medie-kanaler.

Hittade handgranater i trapphuset

Det första dådet inträffade i Abrahamsberg, i västra Stockholm. Man hittade då flera handgranater i ett trapphus utanför en dörr där en anhörig till ostföretagets ägare bor, enligt Aftonbladet.

Under lördagen skedde ytterligare ett sprängdåd. Denna gång i en lokal i Spånga, i västra Stockholm. Någon hade då kastat in fyra handgranater i lokalen, och två av dessa sprängdes på platsen. Enligt Aftonbladet tros även detta dåd vara riktat till ostföretaget.

Polisen kunde kort efter dådet gripa en kvinna som misstänkt för medhjälp. Man hittade även två personer som misstänks ha tagit på sig våldsuppdraget via chattar.

Polisen stoppade en person under 15 år

Även i Järfälla, norr om Stockholm, har det skett ett dåd med handgranater mot en adress som tros ha kopplingar till ostföretaget, enligt Aftonbladet.

Efter sprängdådet i Järfälla stoppade polisen en person under 15 år som misstänks ha varit den som lade dit handgranaterna.

– En person som fick syn på polisen fick då väldigt bråttom från platsen. Därefter har han sprungit omkring en del och vi har sprungit efter. Så småningom har vi fångat in den här personen. Då uppstår misstankar om att det kan ha dumpats saker och ting under språngmarschen, sa Daniel Wikdahl, polisens presstalesperson, till Aftonbladet.

Kan röra sig om en utpressningshärva