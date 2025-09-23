År 2023 sökte sig en trebarnsmamma till en privat plastikkirurgiklinik i Malmö för att göra en bukplastikoperation och rätta till sin mage.
Men under operationen gick något fel och kvinnan vaknade aldrig ur sin narkos. Hon fördes med ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda och kvinnan dog efter sin operation.
Gav trebarnsmamman farlig medicin
I dag föll domen mot den läkare som utförde operationen. Tingsrätten har kommit fram till att läkaren gjort flera allvarliga misstag under den operation han utfört, vilket ska ha orsakat kvinnans död.
Läkaren ska bland annat ha gett henne en farlig muskelavslappnande medicin och ordinerat insulin på ett felaktigt sätt. Han ska även ha brustit i sin övervakning av kvinnan.
Läkaren döms efter kvinnans död
Nu döms läkaren för vållande till annans död och två års fängelse för sina misstag.
Han blir även skyldig den döda kvinnans make och barn 460 000 kronor i skadestånd.
– Den tilltalades undermåliga journalföring har gjort det svårare att bedöma hur vården utförts och om den bidrog till kvinnans död. Utredningen är dock tillräcklig för att det högt ställda beviskravet i brottmål ska vara uppfyllt, säger Joakim Svensson, rådman, till SVT Nyheter.
