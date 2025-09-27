Flera granskningar har gjorts om vilket kreditkort på svenska marknaden som bjuder på flest och minst förmåner. Är ditt med på listan?

Att ha ett kreditkort i plånboken är i dag lika vanligt som ett bankkort. Men skillnaderna mellan korten är stora.

Under 2025 har flera större jämförelser genomförts, bland annat av sajten Kreditkortlistan.se, som analyserat hela 53 kreditkort på svenska marknaden.

Även redaktionella granskningar visar att kortens villkor varierar kraftigt, och det finns vissa kreditkort som sticker ut negativt.

Så, vilket kort fick egentligen sämst betyg? Nyheter24 reder ut vanliga kreditkorts för- och nackdelar.

Vilket kreditkort fick bäst betyg?

Det kreditkort som utmärker sig mest positivt i flera granskningar är Re:member Flex. Kortet utses till "Bästa kreditkortet 2025" i flera kategorier av Kreditkortlistan.se, inklusive bästa utan årsavgift och bästa shoppingkort.

Villkor:

Årsavgiften ligger på 0 kronor.

Effektiv ränta kan landa på 8,10 och 18,91 procent beroende på individuell bedömning.

Räntefri kredit landar på upp till 56 dagar.

Rabattportal med erbjudanden i över 300 webbutiker.

Fördelar:

Ingen årsavgift.

Konkurrenskraftig ränta vid god kreditvärdighet.

Omfattande rabattsystem, utan bonuspoäng.

Vilket kreditkort som är bäst är i synnerhet individuellt. Men enligt granskningar är det Re:member Flex som bjuder på bäst förmåner utan fasta kostnader, vilket gör det prisvärt för många, speciellt om man handlar online.

Vilket kreditkort fick sämre betyg?

MoreGolf Mastercard hamnar längst ned på "listan", trots att det finns vissa fördelar för golfintresserade personer, är kortet ett av de dyraste i jämförelsen när man väger in årsavgift, effektiv ränta och begränsad användbarhet, enligt Aftonbladet.

Villkor:

Årsavgift på 295 kronor.

Effektiv ränta landar på 18,91 procent.

Kreditgräns upp till 100 000 kronor.

Räntefri period är upp till 55 dagar.

Nackdelar:

Hög effektiv ränta.

Hög årsavgift jämfört med andra kort.

Bonus och förmåner är riktade nästan uteslutande till golfspelare.

Så, MoreGolf Mastercard är ett tydligt nischkort, och är bäst för aktiva golfare som har möjlighet att nyttja bonusprogrammet. För övriga konsumenter är det svårt att motivera kortets avgifter i förhållande till de faktiska förmånerna, det rapporterar Aftonbladet.

Övriga kreditkort i jämförelsen

Re:member flex är det bästa kreditkortet utan årsavgift och bäst för shopping.

Bank Norwegian är det bästa kreditkortet med bonus.

FOREX kreditkort är bästa kreditkortet för resor.

Coop Mastercard Mer är bäst för matinköp.

Viktigt att tänka på när du väljer kreditkort

Granskningen från Kreditkortlistan.se visar att många konsumenter inte känner till de faktiska kostnaderna som ett kreditkort kan innebära. Enligt deras rapport bör konsumenter särskilt se upp med:

Höga räntor efter den räntefria perioden.

Dolda avgifter för valutaväxling, kontantuttag eller pappersfakturor.

Risk för skuldfällor om fakturan inte betalas i tid.

Påverkan på kreditvärdighet vid flera ansökningar eller hög utnyttjad kredit.

Otydliga försäkringsvillkor som kan kräva att hela resan betalas med kortet för att gälla.