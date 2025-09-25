Kronofogden: Femstegs-raketen löser dina pengaproblem

Kronofogden har gått ut med information till de som har svårt att komma på banan efter sommarens semester. Vissa kanske rent av får vända på slantarna för att få ekonomin att gå ihop.

Hösten är här och för många ska nu sommarens utgifter betalas och summeras. På grund av stigande priser på allt från resor till mat och aktiviteter är det nämligen inte ovanligt att ta semestern på avbetalning.

LÄS MER: Enkla knepet kan spara dig tusenlappar på bolånet

Många tog lån i somras – för att semestra

I början av juni rapporterade TV4 om att allt fler svenskar, var tionde, planerade för att ta lån inför sommarns semester.

– Det vittnar om att det är svårt för familjer att få ihop pengar till semestern, så man tittar på ”kan jag utöka kreditkortet eller kan jag ta ett lån för att kunna göra den semester som jag vill ha?”, sa privatekonomen Anders Stenkrona till tv-kanalen då.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Använd femstegsraketen för att lösa pengaproblemen

Med anledning av att många kan ha fått det tufft ekonomiskt efter sommaren har Kronofogden valt att dela en uppmaning till de som nu har svårt att få pengarna att räcka till:

”Nu ekar bankkontot tomt för många hushåll. Men du kan ta flera steg redan i dag för att få ordning på din ekonomi”, skriver det på den egna hemsidan och listar sedan en femstegsraket för hur du kommer på banan igen.

Steg ett mot att få kontroll över ekonomin är att gå igenom alla sommarens utgifter. Gör sedan en budget och prioritera alla nödvändiga utgifter framöver. Det du verkligen inte behöver, gör dig av med det. Och gör lunchlådor istället för att äta ute. Du kan även passa på att sälja av överflödig teknik, inredning och kläder på digitala sajter eller second hand-butiker. Viktigt för att få ordning på ekonomin igen är att absolut inte ta några nya lån för att lösa andra och på så sätt komma ikapp. Det kan förvärra situationen, menar Kronofogden. Avslutningsvis uppmanas du att ta hjälp. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig ett kostnadsfritt stöd. Var inte heller rädd för att involvera familj och vänner om de skulle kunna hjälpa dig.