Nyheter /Inrikes /Auktion

Chockfyndet på auktion sålt – så mycket var dyrgripen värd

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 21:28
Auktion och pengar.
Bilderna är genrebilder. Foto: Stefan Jerrevång/TT & Per Larsson/TT

När ett okänt konstverk gick under klubban på ett litet auktionshus trodde ingen att det skulle bli en riktig dyrgrip. Men priset sköt tämligen i höjden, vad såldes den för?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Auktion, Sälja

Ett till synes anonymt föremål blev plötsligt mittpunkten i en hetsig budgivning, och priset sköt i höjden långt över det förväntade. 

Vad var det egentligen som hände när ett föremål med låg värdering såldes för hundratusentals kronor? 

Experter och åskådare är fortfarande fundersamma, medan fyndet nu får ett nytt hem – och ett nytt värde. 

LÄS MER: Okänd Picasso-tavla till salu – det kostar sällsynta fyndet

Ett fynd som chockar

Under en semesterkväll i Spanien satt en kvinna i 69-årsåldern och scrollade på en svensk auktionssajt. Bland möbler och smycken fångade något oväntat hennes blick, nämligen en terrakottaskulptur som föreställer en noshörning.

I en intervju med Aftonbladet berättade kvinnan att hon vid första anblick tyckte den var fruktansvärd. Men när hon såg att två personer började att buda började hon och maken skämta om att själva lägg ett bud – på hela 50 000 kronor. 

Men vad som först började som en nyfiken blick slutade i en dramatisk budstrid. 

Hon berättade att hon först tänkt att sätta lite fart på de andra två budgivarna, men att priset stack iväg ännu mer. 

Skulpturen var signerad av konstnären Torsten Renqvist och hade först ett utropspris på blygsamma 8 000 kronor. 

LÄS MER: Elsmockan i höst: Så mycket dyrare blir det hos dig

Experter förvånade

Antikexperten Knut Knutson, känd från tv och ett välkänt ansikte inom svensk konstvärdering, har svårt att sätta fingret på varför priset blev så högt. 

– Nej, det kan jag faktiskt inte förklara, säger han till Aftonbladet.

Knutson berättar att det är ett orimligt pris för en sådan typ av skulptur. Han pekar dock på att det vid samma auktion såldes ytterligare tre skulpturer av samma konstnär, något som är ovanligt för ett mindre auktionshus. 

– Det kan vara att det är osämja i en kvarlåtenskap eller i ett dödsbo eller ett arvsskifte. Ingen vill ge sig, det har jag varit med om tidigare. Då har vi sett exceptionellt höga noteringar som det inte finns någon egentlig förklaring till.

LÄS MER: Klassiska kaffekoppen är värd 6 000 kronor i dag

Konst eller känslor?

Renqvists noshörningar har tidigare sålts för omkring 25 000 kronor, vilket gör denna skulptur nästan nio gånger högre än toppnoteringar. Knutson menar att auktioner ibland får människor att "tappa omdömet". 

Han vill ändå betona att han älskar konstnärens verk. 

Vem som köpte skulpturen är oklart, och vad som drev budgivningen lika så. Kanske var det ett samlarvärde, känslor, konflikt eller bara tillfälligheter. 

Nu kanske ni undrar hur mycket skulpturen såldes för? Hela 216 489 kronor.

Ibland är det inte själva föremålet som är det mest fascinerande med en auktion, utan det som händer runtomkring.

Foto: Norrlands Auktionverk/Skärmdump

