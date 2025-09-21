Med dagens ökade elpriser kan det vara värt att fundera på vilka apparater i hemmet som drar så mycket el – och vilka som inte.

Köksapparater har utvecklats snabbt de senaste åren och nya tekniker har förändrat många svenskars matlagningsvanor.

När det gäller att spara energi hemma riktas ofta fokus mot stora apparater som kylskåp, diskmaskiner och värmesystem. Men även dina matlagningsvanor påverkar elförbrukningen i vardagen.



Airfryern har blivit ett populärt alternativ till den klassiska ugnen – men är de verkligen så energieffektiva som företagen vill få oss att tro?

Nyheter24 reder ut vilken apparat som drar mest el – är det airfryern eller ugnen?

Ugn eller airfryer – apparaten som drar mest el

Frågan om airfryern eller ugnen är mest energislukande har blivit mer aktuell, särskilt i dagens skenande elpriser.

En traditionell ugn har vanligtvis en effekt mellan 2 000 och 5 000 watt, beroende på modell, storlek och funktioner. En airfryer ligger i jämförelse på en betydligt lägre nivå, oftast mellan 1 000 och 1 800 watt, enligt Airfryfoods.

Men det är inte hela sanningen. För att verkligen förstå skillnaden måste man titta på hur länge apparaterna används per tillfälle.

En airfryer är byggd för snabb uppvärmning och korta tillagningstider. Många maträtter blir färdiga på hälften av tiden, jämfört med ugnen. Det betyder att även om skillnaden i watt inte är enorm, kan den sammanlagda energianvändningen bli betydligt lägre med en airfryer.

En ugn som drar 2 500 watt och kör i 40 minuter:

2 500 W x 0,67 h = 1,675 kWh

En airfryer som drar 1 500 watt och kör i 20 minuter:

1 500 W x 0,33 h = 0,485 kWh

Exemplet visar att airfryern använder cirka 70 procent mindre än ugnen, och ugnen cirka 30 procent mer än airfryern.

När är airfryern det bättre valet?

Airfryern är särskilt energieffektiv när man lagar små till medelstora maträtter, som fiskpinnar, kycklingfiléer eller grönsaker, då rätterna värms upp snabbt.

För singelhushåll eller mindre familjer kan airfryern därför vara smart, eftersom mindre rätter går åt mindre energi för att nå rätt temperatur, rapporterar danska elbolaget Altid Energi.

När är ugnen mer praktiskt?

Trots sin högre elförbrukning har ungen sina fördelar. Den "vinner" när det gäller att laga större mängder mat samtidigt, såsom bakning, gratänger eller långkok.

Då kan man laga flera rätter samtidigt, vilket ofta kan göra energiförbrukningen mer rimlig, per portion.

Dessutom ger ungen ofta en annan typ av tillagning, med jämnare värme. Airfryern må vara snabba, men kan inte alltid ersätta ugnens kapacitet.

Så sparar du el – oavsett apparat

Hur minskar man elförbrukningen oavsett om man använder en ugn eller airfryer?

Stäng av i förväg, både ugn och airfryer behåller värmen även efter avstängning.

Förvärm bara vid behov, många rätter kräver inte full uppvärmning i förväg.

Undvik att öppna luckan eller korgen ofta, då släpps värme ut.

Rengör regelbundet, smutsiga ytor minskar värmeeffektiviteten.

Tillaga flera saker samtidigt, särskilt i en ugn.

Vad vinner – airfryer eller ugn?

Airfryern är generellt sett den mest energieffektiva lösningen för mindre och snabba måltider. Den förbrukar mindre el tack vare lägre effekt och kortare tillagningstid. Men ugnen har fortfarande sin plats i köket, särskilt vid större tillfällen och för rätter som kräver jämn värme och större utrymme, enligt Altid Energi.

Så vad är svaret?