Fått mejl från "Telia"? Tryck inte på länken – är en bluff

Ytterligare ett bluff-mejl har identifierats och denna gång är det Telias namn som missbrukas av bluffmakaren.

I början av 2025 märktes dock ett trendbrott av, nämligen att brottvinsterna, det vill säga bedragarnas vinster från lyckade bedrägerier, minskade.

”För första gången sedan 2020 minskade brottsbinsterna från bedrägerier i fjol. Jämfört med året innan minskade vinsterna med 16 procent”, redogjorde polisen för i ett pressmeddelande i mars 2025.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

En vanligt förekommande metod bluffmakaren använder sig av är att utge sig för att vara en representant för ett välkänt företag, en bank eller en myndighet. Titt som tätt luras därför intet ont anande svenskar på pengar och tillhörigheter när bedragaren låtsas vara någon de inte är.

Nu har det dessvärre hänt igen. Och allmänheten uppmanas till försiktighet.

Varning: Det är inte "Telia" som skickat meddelandet

Det är Råd & Rön som hänvisar till en av sina läsare som uppmärksammat ett bluff-mejl där Telias namn förekommer. Nu vill man varna allmänheten.

Det är ett e-postmeddelande som ser ut att komma från TeliaSonera. Men i själva verket är meddelandet skickat från en bedragare som påstår att mottagarens TeliaSonerakonto är inaktiverat och att det finns saker som tyder på att kontot innehåller virus eller skadlig kod, rapporterar Råd & Rön.

Foto: Viktoria Bank / TT

Så ser bluff-meddelandet ut – har du fått det?

I meddelandet framgår följande:

”Viktig säkerhetsvarning: Vi har upptäckt misstänkt aktivitet som kan tyda på ett virus eller skadlig kod. Vidta omedelbara åtgärder för att säkra ditt konto och förhindra dataförlust”.

Sedan uppmanas mottagaren att trycka på en knapp, med medföljande länk där det står: ”SÄKRA DITT KONTO NU”.