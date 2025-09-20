Här slutar man sälja läkemedel – butikerna som berörs

Flera mindre nätbutiker och apotek överväger nu att sluta med sin försäljning av läkemedel då skärpta regler för distanshandel gör det både dyrt och krångligt att leverera till kund.

En förändring är på gång i läkemedelshandeln och för en del kan det bli slutet på deras försäljning av läkemedel helt och hållet.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om de nya reglerna för distanshandel som träder i kraft 1 november. Nu avslöjas dock vilka butiker och apotek som redan nu, har bestämt sig för att sluta sälja läkemedel.

Nätapoteken tvingas sluta sälja läkemedel

En av aktörerna som påverkas direkt av distanshandelns nya regler är Netoteket, som hittills sålt receptfria läkemedel online.

Annons

Enligt Robert Tidberg, VD på Netoteket, är det en liten del av deras verksamhet, och inte värd att behålla med tanke på de nya kraven.

– Vi har hittills enbart haft försäljning av receptfria läkemedel genom Netotekets webbshop. Denna försäljningen är en minimal del av vår verksamhet och i och med uppdateringen av regelverket kommer troligtvis vår försäljning av receptfria läkemedel att upphöra, säger han till Läkemedelsvärlden.

Samma utmaningar möter Aposve, ett apotek i Alingsås som också driver en webbshop.

Apotekschefen Rasha Al-Mofarji beskriver läget som kritiskt, och säger att det blir mycket svårt att uppfylla alla krav i tid.

– Vi säljer ibland med förlust enbart för att kunna behålla kunden. Detta är en orättvis marknadssituation. Därför kommer nya krav att göra det ännu mer kostsamt för oss att driva verksamheten, särskilt vad gäller transporter och leveranser, säger han.

Problemet? För kunderna kan detta betyda att de i framtiden måste hämta sina läkemedel i butik, eller helt enkelt söka sig till andra butiker.

Djurföretag pressas – men inte alla

På djurapoteket Vetapotek, som ingår i Evidensia, jobbar man intensivt för att hinna med alla nödvändiga anpassningar. Farmaceuten Marie Malmberg menar att det är en stor omställning som kräver mycket arbete.

Djurfarmacia & Apoteket Trollet i Trollhättan däremot, är väl beredda. VD Christina Molin menar att förändringarna inte påverkar deras verksamhet nämnvärt eftersom de redan har säkra rutiner för leveranser, något som nu blir ett krav, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Läkemedelsverket har betonat att en säker hantering väger tyngre än tillgänglighet.