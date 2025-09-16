Nya regler gör att läkemedelsleveranser förändras, och väntas träda i kraft 1 november 2025. Vilka grupper tror apoteken kommer drabbas hårdast?

Från med den 1 november 2025 införs nya regler för distanshandel av läkemedel i Sverige, något Nyheter24 tidigare rapporterat om. Men vad säger apoteken om de kommande reglerna?

Nya regler för distanshandel införs 1 november

De nya reglerna är framtagna för att öka patientsäkerheten och kvaliteten i läkemedelsleveranser, men innebär också en rad förändringar för både apotek och kunder.

Många konsumenter kan därför behöva anpassa sig till nya rutiner och villkor när de beställer läkemedel på nätet.

Men vad betyder de nya reglerna i praktiken? Och hur kommer de påverka tillgången till läkemedel, leveranssätt och kostnader?

Läkemedelsvärlden har talat med flera av Sveriges största apoteksaktörer för att ta reda på vad de tycker och hur de förbereder sig för förändringarna.

Här är vad du som kund kan förvänta dig och vilka utmaningar som kan uppstå när de nya föreskrifterna väl träder i kraft, enligt apoteken själva.

Apotekens svar kring de nya reglerna

De flesta stora apotek i Sverige är medvetna om de nya kraven och jobbar just nu intensivt för att anpassa sina system och leveranslösningar.

Utmaningarna många apotek var överens om var tolkningssvårigheter av regelverket, och att samarbeten med transportörer och underleverantörer måste ses över. Det innebär ofta ökade kostnader och med komplexa logistiska lösningar.

Så säger Michaela Skog, chefsfarmaceut på Apohem:

"Den största utmaningen är att tolka regelverket och avgöra på vilken nivå anpassningarna behöver göras. De nya föreskrifterna påverkar dessutom flera av våra samarbetspartners och underleverantörer, vilket innebär att vi är beroende av att även de genomför nödvändiga förändringar för att vi ska kunna fortsätta använda deras tjänster" säger hon till Läkemedelsvärlden.

Apotekarna menar att kunder fortfarande kommer att ha god tillgång till läkemedel, men att flexibiliteten i leveransalternativ kan minska, som att få det direkt hem till dörren, speciellt om man bor på glesbygden.

Mindre flexibilitet i leveranser

Ett av de tydligaste resultaten av de nya reglerna är att läkemedel inte längre får lämnas ut på ett "lätt gripbart" sätt.

Det innebär att paket till exempel inte kan lämnas obevakade utanför dörren, vilket ställer högre krav på mottagaren att faktiskt vara hemma vid leverans.

"De nya reglerna kan minska tillgängligheten till läkemedel för patienter, särskilt i områden där det inte finns fysiska apotek i närheten. Tillgången på läkemedel i stort på marknaden, och särskilt via fysiska apotek, kommer däremot inte att påverkas", säger Mikael Meijer, affärsområdeschef på Apoteket AB, till Läkemedelsvärlden.

Grupperna som drabbas hårdast

Det blir krångligare att få sina läkemedel, särskilt för personer utan bil eller med begränsade möjligheter att resa till ett utlämningsställe.

"Speciellt kan personer som redan är sjuka, äldre eller bor i glesbygd påverkas, eftersom resan till närmaste utlämningsställe kan bli längre, dyrare och mer besvärlig för dem. Detta innebär en risk att just de med störst behov av enkel tillgång till läkemedel påverkas mest", säger Stefan Eriksson, vice vd på Apotea, till Läkemedelsvärlden.

Så, de nya reglerna för distanshandel tror apoteken själva kommer att drabba främst sjuka, äldre eller boende längre utanför stan, samt flerfamiljshus.