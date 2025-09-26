Skolanställd pedofil smygfilmade flickor – fick jobba kvar

En skolanställd man dömdes för ett år sedan till fängelse för att ha smygfotat elever och lagt ut bilderna på porrsajter. I en ny tv-dokumentär framkommer nu uppgifter som visar att skolan varnades minst sju gånger under de år som mannen var aktiv, innan han greps.

Enligt dokumentären på HBO Max larmade elever och föräldrar skolledningen eller skolhälsovården vid Internationella Engelska skolan i Karlstad vid flera tillfällen. Den första varningen kom redan 2017 om att mannens beteende var obehagligt. Mannen fick hela tiden arbeta kvar.

Rör sig om 166 flickor

Lärare och elever vittnar om en utbredd tystnadskultur på skolan och att bilden utåt betydde allt.

När en elevs upplevelser ledde till både polisanmälan och DO-anmälan så var skolans hållning att de hade svårt att tro att en anställd kunde bete sig på det sättet, enligt dokumentären.

Skolledningen avböjer intervju i programmet, men kommunikationschefen avfärdar uppgifterna om att man inte reagerat på varningar och hävdar att skolan ”alltid vidtagit åtgärder” och att man ”inte sett något mönster".

Mannen, som är i 40-årsåldern, dömdes 2024 till två års fängelse för grovt barnpornografibrott. Totalt rör det sig om 166 flickor och unga kvinnor på skolan som mannen mellan 2015 och 2023 smygfilmat och fotat.