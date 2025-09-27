Ansvarig för båten: Olyckan är oförklarlig

Det var inget oroväckande väder när sportfiskebåten lämnade land på fredagen. Men en kraftig våg tros ha fått båten att kantra. Det är oförklarligt att det hände med en så pass stor båt, säger Jimmy Andersson, vd för Nordic Sea Angaling som arrangerade resan.

Det var på fredagen som en turistbåt i Lofoten plötsligt kapsejsade sedan en våg slagit in mot den. En sjöräddare omkom under räddningsarbetet och en svensk flicka i mellanstadieåldern saknas fortfarande.

Ett svenskt sällskap med fyra vuxna och två barn var ombord tillsammans med en norsk sportfiskeguide.

LÄS MER: Barn saknas efter båtolycka med svenska turister i Norge

”Extrem otur”

— Vädret var inte optimalt men enligt vår bedömning inte i närheten av att det skulle vara någon fara. Det var flera mindre båtar ute samtidigt. Extrem otur eller fel på båten, det vet vi inte, säger Jimmy Andersson, vd på företaget Nordic Sea Angaling.

Annons

Företaget arrangerar guidade fisketurer i Norge och enligt Jimmy Andersson är det första gången något liknande inträffar. Han var inte själv på plats men har fått händelsen återgiven av guiden som var med ombord.

— Som jag fått det förklarat för mig var det en stor våg som kom akterifrån som satte fart på båten. Båten har då girat styrbord och sedan kantrat, säger han.

Inställda turer

Båten är bärgad och nu ska den norska polisen och sjöfartsdirektoratet utreda om det kan ha varit något fel på båten. De turer som var planerade med den båten under hösten har ställts in.

— Våra tankar går till anhöriga till räddningsarbetaren som omkom och till familjen som var på båten. Vår guide har fått erbjudande om krisstöd och jag reser upp i morgon ska samla all personal, säger Jimmy Andersson.